Individuele actie van Cody Gakpo hoogtepunt bij pover PSV

De oefenwedstrijd tussen PSV en Vitesse in het Philips Stadion is zaterdag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De Eindhovenaren kwamen in een weinig sprankelende wedstrijd al snel op achterstand, maar stelden in de tweede helft enigszins orde op zaken dankzij een fraai doelpunt van Cody Gakpo. Het was voor de ploeg van trainer van Roger Schmidt het eerste oefenduel tegen een Eredivisie-club.

Al in de zesde minuut kwam Vitesse brutaal aan de leiding. Danilho Doekhi torende bij een vrije trap van Oussama Tannane ver boven Olivier Boscagli uit en kopte de bal in de kruising: 0-1. Bij PSV maakte Donyell Malen voor het eerst sinds 15 december vorig jaar wedstrijdminuten. De 21-jarige aanvaller, die terugkeerde van een zware knieblessure, speelde de eerste dertig minuten mee en kwam daarin niet verder dan een volledig mislukt schot, dat zelfs over de zijlijn buiten ging en de achterlijn dus niet haalde.

Verder creëerden de Eindhovenaren in de eerste helft vrijwel niets. Het enige gevaarlijke moment werd veroorzaakt door geknoei van Riechedly Bazoer, die een gevaarlijke counter van PSV inleidde. Noni Madueke werd in een één-tegen-één-duel met doelman Remko Pasveer knap afgestopt door laatstgenoemde. In de rebound dacht Sam Lammers binnen te tikken, maar de spits kreeg de bal op de hand in zijn aanname en werd teruggefloten.

Met zes nieuwe namen in het veld had PSV na rust slechts zeven minuten nodig om de gelijkmaker te produceren. Cody Gakpo ontving de bal op een meter of 25 van het doel, dribbelde de zestienmeter aan de rechterkant binnen en vond met een hard en laag schot de korte hoek: 1-1. Meteen daarna had Madueke kunnen scoren op aangeven van Gakpo, maar de Engelsman stuitte op Pasveer.

Aan de andere kant van het veld zette Tannane na een knappe actie Oussama Darfalou vrij voor PSV-goalie Jeroen Zoet gezet. De Algerijnse spits schoot de bal weliswaar langs Zoet af, maar zag Timo Baumgartl met een sliding de bal uit de doelmond werken. In de slotfase kreeg Gakpo de bal zomaar in de voeten geschoven van Pasveer. De aanvaller van PSV trof vervolgens van grote afstand de lat.