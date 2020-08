Josep Guardiola lijkt tactisch plan te hebben met Kevin De Bruyne

Manchester City begint zaterdag in de kwartfinale van de Champions League tegen Olympique Lyon met op papier vier middenvelders. Manager Josep Guardiola selecteert met Gabriel Jesus en Raheem Sterling slechts pure twee aanvallers, omdat Phil Foden, tegen Real Madrid nog spelend als hangende vleugelspits, op de bank zit. Olympique Lyon wijzigt niets ten opzichte van het duel met Juventus, waardoor Memphis Depay opnieuw een voorhoede vormt met Karl Toko Ekambi.

Normaliter speelt Manchester City in een 4-3-3-formatie, maar Guardiola zou tegen Lyon terug kunnen vallen op een 4-4-2-systeem. Fernandinho, Rodri en Ilkay Gündogan zouden daarbij de controle op het middenveld moeten bewaken, terwijl Kevin De Bruyne vermoedelijk de nummer tienpositie bekleedt. Een andere optie is dat De Bruyne als hangende aanvaller speelt, waardoor de 4-3-3-formatie toch intact blijft. Centraal achterin komt Eric García in het elftal; tegen Real speelde Fernandinho nog als centrumverdediger.

Benjamin Mendy keert bij Manchester City terug van een schorsing, maar João Cancelo behoudt de voorkeur op de linksbackpositie. Aymeric Laporte vormt een centraal duo met García, terwijl Kyle Walker zoals gebruik als rechtsback speelt. Door de op papier wat behoudende opstelling van Guardiola zitten de creatieve David Silva, Bernardo Silva en Riyad Mahrez op de bank.

Het duel tussen City en Lyon staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie; Jochem Kamphuis fungeert als VAR.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, García, Laporte, Cancelo; Fernandinho, Rodri, Gündogan, De Bruyne; Sterling, Jesus

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi