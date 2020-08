Regi Blinker ziet ruwe diamant: ‘Hij kan een heel grote speler worden’

Regi Blinker vierde in 1993 het landskampioenschap met Feyenoord en denkt dat ook de huidige selectie in staat is om bovenaan te eindigen in de Eredivisie. Waar trainer Dick Advocaat flink moppert over de kwaliteit van de selectie, meent Blinker dat Feyenoord titelkandidaat is wanneer de club zich achterin weet te versterken. Ook denkt de voormalige vleugelspeler te weten wie er in de spits komt te spelen en ziet hij een ruwe diamant in de selectie. In onderstaande video weidt Blinker tegenover DAZN uit over zijn verwachtingen van Feyenoord.: