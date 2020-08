AZ elf dagen voor Champions League-duel ten onder tegen grote club

AZ heeft zaterdagavond een thuisnederlaag geleden tegen AS Monaco in een onderling oefenduel. De Alkmaarders, die zich voorbereiden op het treffen met Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League op woensdag 26 augustus, verloren met 0-2. De Alkmaarders zijn bezig aan een vrij teleurstellende voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Het ging halverwege de eerste helft voor het eerst mis voor AZ. Henry Onyekuru verraste Jonas Svensson door de bal aan de zijlijn ineens diagonaal door te spelen richting Aleksandr Golovin, die plots het zestienmetergebied binnendrong. Hij werd door een sliding van Teun Koopmeiners naar de zijkant gedwongen, maar mikte vanuit een lastige hoek toch raak via de binnenkant van de paal. Het was de eerste grote kans van de wedstrijd.

Na 25 minuten volgde het antwoord van AZ via een hard schot van Oussama Idrissi, dat door keeper Benjamin Lecomte werd verwerkt. In de tweede helft voorkwam Marco Bizot dat Aurélien Tchouaméni de score verdubbelde, maar Wissam Ben Yedder een kwartier voor tijd met een rebound van dichtbij nadat een schot van Golovin werd gepareerd. Invaller Zakaria Aboukhlal leek voor de 1-2 te zorgen, maar hij werd in buitenspelpositie bediend door Tijjani Reijnders.

Drie minuten voor tijd probeerde Koopmeiners uit een verraderlijke vrije trap vanaf de rechterflank alsnog voor de aansluitingstreffer te zoeken, maar zijn indraaiende bal werd gekeerd ooe Lecomte. Zodoende bleef het bij 0-2 in Alkmaar. Voor AZ betekent het alweer de vierde nederlaag in vijf oefenduels; eerder werd verloren van Racing Genk (0-1), FC Utrecht (1-0) en PEC Zwolle (2-1), terwijl de club wel won van Lille OSC (2-1). Donderdag wacht nog een oefenduel met Fortuna Sittard.