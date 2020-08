Van Aanholt publiceert racistische DM: ‘Jullie zijn hier verantwoordelijk voor’

Patrick van Aanholt heeft via Twitter een racistisch bericht gedeeld dat hij deze week binnenkreeg via Instagram. De linksback van Crystal Palace doet een oproep aan Instagram: hij vindt dat de socialmediagigant met een 'oplossing' moet komen. Van Aanholt zegt dat dergelijke racistische berichten hem niet kwetsen, maar hij beseft tegelijkertijd dat er veel mensen zijn die niet de mogelijkheid hebben om zich net zo publiekelijk te verdedigen als hij doet.

Van Aanholt wordt door een gebruiker op Instagram een 'black motherfucker' genoemd in een direct message (DM). Hij deelt via Twitter een screenshot van het bericht. "Dit draait niet om mij... Ik heb genoeg liefde om me heen en ik ben een bevoorrecht mens, dus zulke dingen raken me niet. Maar het kan echt niet en ik sta op voor de mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen en dagelijks deze shit te verduren krijgen", schrijft Van Aanholt bij het bericht.

This is not about me...I've got enough love and I'm blessed in my life to not let stuff like this upset me BUT it really ain't on and I stand for those that can't defend themselves and have to deal with this sh*t daily. SOCIAL MEDIA you are accountable for this!! ?? pic.twitter.com/yV495zf2zT