Stekelenburg ziet ‘ongelofelijke progressie’: ‘Ik hoop voor Ajax dat hij blijft’

Maarten Stekelenburg keerde onlangs terug bij Ajax, waar hij normaal gesproken tweede doelman wordt achter André Onana. De 24-jarige doelman uit Kameroen wordt de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar er lijkt voorlopig nog niks concreet te zijn. Stekelenburg schikt zich moeiteloos in zijn rol als tweede doelman indien Onana bij Ajax blijft, zo vertelt hij tegenover Ajax TV.

“Hij is een heel ontspannen en getalenteerde keeper. De progressie die hij heeft gemaakt is ongelooflijk”, zegt Stekelenburg over Onana. “Ik hoop voor Ajax dat hij blijft. En dan is hij ook de eerste man. Dat weet ik, dat weet iedereen. Het gaat erom wat het beste is voor Ajax, niet wat het beste is voor mij. Ik ben 37 jaar, ik weet waarom ik hier ben. Als André blijft, dan moet ik hem scherp houden. Achter z'n vodden aan zitten, om het zo maar te noemen. Hem beter maken en stimuleren.”

“Maar: mocht hij weggaan, dan komt er een plek vrij onder de lat. En dan zal ik er alles aan doen om daar te staan”, gaat Stekelenburg verder. De 58-voudig Oranje-international brengt in herinnering dat hij het ook lastig vond om te vertrekken bij Ajax. “Ik was één van de laatste van mijn lichting die is vertrokken, omdat ik het altijd erg naar mijn zin had hier. Ik ben hier in de jeugd opgegroeid en heb negen à tien jaar bij het eerste gezeten. Dat is een soort thuis en het is moeilijk om dat achter je te laten.”

“Als je van tevoren kunt bedenken dat je zo kunt eindigen, en ik hoop dat het nog een tijd duurt, dan had je daarvoor getekend”, concludeert de 37-jarige doelman. Na voor AS Roma, Fuham, AS Monaco, Southampton en Everton te hebben gespeeld, keerde hij deze zomer terug bij Ajax. Stekelenburg bleef Ajax de afgelopen jaren op de voet volgen. “Zeker de laatste jaren, waarin ze goede resultaten hebben gehaald. Dan zit je toch als supporter op de bank. De kinderen vroeg naar bed, en dan lekker voor de televisie zitten.”