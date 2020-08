‘Ronaldo vraagt om oud-ploeggenoot met afkoopclausule van een miljard’

Na het ontslag van Maurizio Sarri en de aanstelling van Andrea Pirlo als nieuwe trainer lijken er bij Juventus de nodige hervormingen aanstaande te zijn. Er werd afgelopen week gemeld dat Cristiano Ronaldo mogelijk op weg zou zijn naar de uitgang, maar Alfredo Pedullá houdt er een andere lezing op na. Volgens de journalist van La Gazzetta dello Sport zou Ronaldo bij Juventus hebben gevraagd om de komst van Karim Benzema, terwijl de naam van Donyell Malen ook hoog op de verlanglijst zou staan bij de kampioen van Italië.

Benzema en Ronaldo arriveerden tegelijkertijd bij Real Madrid en onderhielden tussen 2009 en 2018 een uitstekende samenwerking in de Spaanse hoofdstad. De 32-jarige Franse spits zette recent zijn handtekening onder een tot medio 2022 lopend contract, dat een afkoopclausule van een miljard euro bevat. Benzema heeft een uitermate sterk seizoen achter de rug en was in de voorbije jaargang goed voor 27 doelpunten en 11 assists in 48 officiële wedstrijden.

Pirlo heeft grootse plannen: stunt van Ajax leidt tot inzicht

Ronaldo zou dolgraag herenigd willen worden met Benzema en dat bericht staat haaks op de uitspraken die de goed ingevoerde sportjournalist Guillem Balague afgelopen week deed. “De reden dat Ronaldo als mogelijke aanwinst van Paris Saint-Germain werd genoemd is niet pe se omdat PSG bezig is met het binnenhalen van hem. Dat is omdat Jorge Mendes (zaakwaarnemer van Ronaldo, red.) instructies heeft gekregen een club voor hem te vinden”, sprak Belague. "Ronaldo is overal aangeboden, zelfs bij Barcelona. Ik ben echter bang dat het voor Juventus heel moeilijk zal worden om hem van de hand te doen, want hij verdient jaarlijks 23 miljoen euro netto.”

Het lijkt er echter wel op dat Gonzalo Higuaín bij Juventus gaat vertrekken en voor hem in de plaats moet er een nieuwe spits komen. Benzema is niet de enige spits die wordt genoemd, want Pedullá benadrukt nog eens dat Juventus bijzonder gecharmeerd is van Malen. De naam van de 21-jarige spits van PSV viel in februari al eens in Turijn. Ook Arkadiusz Milik (Napoli), Edin Dzeko (AS Roma), Alexandre Lacazette (Arsenal), Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers) en Álvaro Morata (Atlético Madrid) worden gelinkt aan Juventus.