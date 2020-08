‘Als ik nu naar Ajax kijk, denk ik niet: daar had ik kunnen staan’

Ki-Jana Hoever verliet Ajax in de zomer van 2018 voor een dienstverband bij Liverpool. De achttienjarige verdediger, die in het hart van de defensie en als rechtsback uit de voeten kan, heeft geen spijt van die keuze. Hoever vertelt in gesprek met Het Parool dat hij volgens het plan van Ajax nu waarschijnlijk in het belofenteam van de Amsterdammers had gespeeld.

“Als ik nu naar Ajax kijk, denk ik niet: daar had ik kunnen staan. Ik volg Ajax natuurlijk wel, zeker omdat mijn vrienden Kenneth Taylor, Naci Ünüvar, Sontje Hansen en Ryan Gravenberch goed bezig zijn. In het plan van Ajax zou ik nu waarschijnlijk in Jong Ajax spelen. Liverpool bood mij een beter perspectief en ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze”, geeft Hoever te kennen. Hij speelt zijn wedstrijden in principe in de Onder-23 van Liverpool, maar heeft ook al vier wedstrijden in de hoofdmacht van de kampioen van Engeland achter zijn naam staan.

“Niet elke achttienjarige kan zeggen dat hij heeft meegemaakt wat ik heb meegemaakt bij ­Liverpool. Ook al heb ik die prijzen niet echt zelf gewonnen. Ik zat veelal op de tribune of op de bank, maar ik trainde vaak met die boys. Bij de Supercup en het WK voor clubs zat ik wel bij de selectie en kreeg ook een medaille. Ik kreeg geen medaille na het winnen van de Premier League. Daarvoor moet je minimaal vijf competitiewedstrijden spelen. Mijn nieuwe doel is om ook te debuteren in de Premier League”, zegt de jeugdinternational ambitieus. Op de trainingen met het eerste elftal kijkt Hoever zijn ogen uit.

“Op de trainingen zijn Sadio Mané en Mohamed ­Salah mijn tegenstanders. De eerste keer denk je: wow, dat is wereldklasse. Het was zwaar, maar ik kon ze op snelheid goed bijhouden. Dat vonden de trainers ook mooi om te zien. Ik wist dat ik niet langzaam ben, maar dat gaf wel veel vertrouwen. Ik probeer op trainingen alles wat ik zie en hoor te absorberen”, verklaart Hoever. Hij vertelt dat Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en assistent-trainer Pepijn Lijnders hem veel helpen. “Zij geven tips en coachen mij ook vaak in het Nederlands. De zware stem van Virgil klinkt dan luid over het veld. Ik kijk met veel bewondering naar hem, maar ik focus me voor nu op de positie van rechtsback.”