Arsenal neemt afscheid van ‘head of football’ na uitgaven van 240 miljoen

Arsenal neemt afscheid van head of football Raul Sanllehi, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. De 51-jarige Spanjaard was sinds november 2018 in deze functie werkzaam in Noord-Londen, nadat hij zijn eerste maanden bij the Gunners als directeur spelersbeleid had gefungeerd. Sanllehi was eerder jarenlang werkzaam als directeur profvoetbal bij Barcelona.

“Raul heeft een grote bijdrage geleverd tijdens zijn periode hier en hij zal altijd onderdeel blijven van de Arsenal-familie. We willen hem bedanken voor zijn harde werk en expertise, we wensen hem het grootste succes in de toekomst”, zo lichten Stan en Josh Kroenke namens Kroenke Sports & Entertainment, dat eigenaar is van Arsenal, toe. Sanllehi was tijdens zijn bewind mede-verantwoordelijk voor de komst van onder meer Lucas Torreira, Bernd Leno, Kieran Tierney en Nicolas Pépé. Tijdens de periode van de Spanjaard gaf Arsenal ruim 240 miljoen euro uit op de transfermarkt.

The Gunners eindigden het afgelopen seizoen op de achtste plaats, maar legden wel beslag op de FA Cup. Met Vinai Venkatesham krijgt Sanllehi een enigszins opvallende opvolger bij Arsenal, daar hij nog nooit in een technische functie werkzaam was. Hij werkte in verschillende functies bij de Londenaren en werkte zich in 2018 op tot algemeen directeur. “We twijfelen er niet aan dat Vinai de juiste man is om de club vooruit te helpen. Hij heeft tijdens de huidige crisis laten zien dat hij een uitstekende leider is, die zoveel intern als extern gewaardeerd wordt.”

“Ik ben Stan, Josh en de rest van het Arsenal-bestuur dankbaar voor het vertrouwen”, licht Venkatesham toe. Hij zal een tandem gaan vormen met technisch directeur Edu, die sinds de zomer van 2019 in deze functie werkzaam is. “Er is zoveel werk te verrichten om Arsenal terug te brengen richting de top, waar de club thuishoort. Dat is wat de fans van ons eisen, maar het zal niet zomaar gebeuren. Ik geloof dat we een aantal belangrijke aspecten in huis hebben om dit te kunnen bewerkstelligen.”