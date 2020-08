‘Ajax kan opgelucht ademhalen na recorddeal van minimaal 75 miljoen’

De transfer van Ben Chilwell bevindt zich in de afrondende fase, zo weet The Times te melden. Er heeft een doorbraak plaatsgevonden in de gesprekken tussen the Blues en Leicester City, waardoor er een recorddeal op handen is. Het betekent tegelijkertijd dat Ajax een gegadigde voor Nicolás Tagliafico ziet afvallen, daar de Argentijnse vleugelverdediger van de Amsterdammers de afgelopen tijd meer dan eens werd genoemd als goedkoper alternatief voor Chilwell.

Leicester City verlangde voor Chilwell een vergelijkbaar bedrag als voor Harry Maguire, die een jaar geleden voor 87 miljoen euro de overstap naar Manchester United maakte. Die exorbitante vraagprijs was lang een struikelblok in de onderhandelingen tussen the Foxes en Chelsea, maar er zou nu een doorbraak hebben plaatsgevonden. De clubs naderen elkaar over een transfersom, die Chilwell volgens The Times tot de duurste linksback ter wereld gaat maken.

Het betekent dat Chelsea meer dan 75 miljoen euro gaat neerleggen voor Chilwell. De Engelse krant bestempelt Lucas Hernández, die vorige zomer voor een dergelijk bedrag de overstap van Atlético Madrid naar Bayern München maakte, voorlopig nog tot duurste linksback ter wereld, gevolgd door Benjamin Mendy (die in 2017 voor 57,5 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Manchester City maakte). Het contract van Chilwell loopt nog tot medio 2024 en hij verdient wekelijks ruim 70.000 euro.

Chelsea versterkte zich al met Hakim Ziyech en Timo Werner, terwijl ook Kai Havertz torenhoog op het verlanglijstje staat. Manager Frank Lampard wilde verder een nieuwe linksback en voor die vacature werd de relatief goedkope Tagliafico genoemd, maar uiteindelijk valt zijn keuze toch op Chilwell. Chelsea zoekt nu in ieder geval nog een nieuwe doelman, daar Kepa Arrizabalaga uit de gratie is geraakt. Lampard heeft zijn zinnen gezet op Jan Oblak, maar Atlético Madrid verlangt voor hem 110 miljoen euro. Ook Ajax-doelman André Onana wordt voor deze positie genoemd.