KNVB heeft drie scenario's om grote chaos in de toekomst te voorkomen

Een werkgroep binnen de KNVB heeft momenteel drie modellen opgesteld die moeten bepalen hoe de competities beëindigd moeten worden in het geval van een nieuwe pandemie, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Het uitgangspunt is dat alle Nederlandse competities uitgespeeld worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, is het de bedoeling dat regels in de toekomst duidelijkheid scheppen over het einde van de competities.

Dat was in het afgelopen afgebroken Eredivisie-seizoen niet het geval. Ajax en AZ eindigden gelijk, maar de Amsterdammers beschikten over een beter doelsaldo. AZ had echter beide onderlinge ontmoetingen in de Eredivisie gewonnen en meende op basis daarvan recht te hebben op het beste Europese ticket. De KNVB wil dergelijk gesteggel in de toekomst voorkomen en heeft besloten dat het doelsaldo bepalend blijft als twee ploegen bij het beëindigen van de competitie in punten gelijkstaan. Bovendien zal er in de toekomst naar het gemiddeld aantal punten per wedstrijd gekeken worden als clubs op een ongelijk aantal wedstrijden staan.

Als de Eredivisie (tussen speelronde één en zeventien) of Keuken Kampioen Divisie (tussen speelronde één en negentien) in de eerste helft moet worden stilgelegd, is men in het vervolg van plan om het seizoen als niet gespeeld te beschouwen. Voor het verdelen van de Europese tickets wordt dan teruggegrepen naar de vorige, wél uitgespeelde competitie. Het betekent tevens dat er geen promotie of degradatie zal plaatsvinden.

Indien de competitie in het derde kwart moet worden stilgelegd - in de Eredivisie tussen speelronde 18 en 28, in de Keuken Kampioen Divisie tussen speelronde 20 en 32 - wordt de stand op dat moment overgenomen als eindstand, maar zonder een kampioen en promotie of degradatie. Tenzij er al een club zeker is van het kampioenschap of promotie, in dat laatste geval is het mogelijk dat de competitie het seizoen erna uit een oneven aantal clubs kan bestaan.

Mocht de competitie al voor 85 procent afgewerkt zijn - in de Eredivisie 29 wedstrijden, in de Keuken Kampioen Divisie 33 wedstrijden - gaat er een kampioen aangewezen worden en zijn er clubs die promoveren of degraderen. Het voorstel van de werkgroep is reeds voorgelegd aan de Keuken Kampioen Divisie-clubs en zal maandag besproken worden met de Eredivisie-afgevaardigden. De KNVB en de clubs willen voor de competitiestart de nieuwe regelgeving ingevoerd hebben.