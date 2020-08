‘Ik hang daar geen termijn aan, ooit hoop ik hoofdtrainer van Ajax 1 te worden’

John Heitinga werkt sinds 2016 als trainer binnen de jeugdopleiding van Ajax. De 36-jarige oud-verdediger was assistent bij Jong Ajax en had de Onder-17 en Onder-19 in zijn hoede, terwijl hij komend seizoen de leiding zal hebben over de Onder-18 van de Amsterdammers. In gesprek met De Telegraaf steekt Heitinga niet onder stoelen of banken dat hij op termijn hoofdtrainer in de Eredivisie wil worden.

“Ik hang daar geen termijn of vast traject aan. Ooit hoop ik hoofdtrainer van Ajax 1 te worden. Dat heeft te maken met timing én met de mogelijkheden. Het zijn de mensen bovenin die de keuze moeten maken. Ze zijn nu zeer tevreden over me bij de jeugd en bij betaald is geen plek”, zo wijst Heitinga richting het eerste elftal en Jong Ajax. Komende dinsdag wacht voor het elftal van Heitinga in het Zwitserse Nyon de kwartfinale van de Youth League, waarin het Deense FC Midtjylland de tegenstander is.

“Tegelijkertijd is deze Youth League ook voor mijn ontwikkeling als trainer geweldig. Ik ben eindverantwoordelijke en moet naast het team ook een begeleidingsstaf van veertien man managen. Hoe leerzaam is dat niet in het traject om ooit hoofdtrainer te worden?”, stelt de oud-international. Hij vertelt dat hij enthousiast werd voor het trainersvak toen hij als assistent van Marcel Keizer werkte bij Jong Ajax. Heitinga geniet van het ‘sparren’ met ‘docenten’ als Louis van Gaal, Diego Simeone, Frank Rijkaard en Ronald Koeman.

“Ik geniet ervan om met hen het gesprek aan te gaan. Met Diego Simeone na Atletico Madrid-Bayern of als ik in de Champions Lounge in de ArenA naast Louis van Gaal zit. Dan vraag ik hoe hij ontwikkelingen in het moderne voetbal ziet en hoe hij als trainer met bepaalde tactische zaken en vraagstukken op managementgebied omging. Het is rijkdom om met zulke ervaren rotten te kunnen sparren”, zegt Heitinga. Vorig seizoen verwelkomde hij tevens Alfred Schreuder, destijds nog assistent bij de hoofdmacht, op het trainingsveld, bedoeld om de stap van de jeugd naar het eerste kleiner te maken.

“Dat werkte enorm inspirerend voor de jeugd, die zag hoe het eerste de opbouw verzorgde met een scherpe V of met drie tienen speelde”, benadrukt Heitinga. “Dat trainde ik óók, maar dit zorgde voor een mooie kruisbestuiving. Er kwam een speler naar me toe die graag vrije trappen wilde leren nemen van Lasse Schöne. Dan breng ik die met elkaar in contact. Zo krijg je een connectie.”