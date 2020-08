‘Richairo Zivkovic kan na drie jaar weer terugkeren naar de Eredivisie’

FC Groningen denkt aan de komst van Richairo Zivkovic, zo weet Voetbal International te melden. De 23-jarige aanvaller werd het afgelopen halfjaar door het Chinese Changchun Yatai verhuurd aan Sheffield United, maar de Engelse club heeft nog de nodige aanvallers onder contract staan en kan en wil volgens het weekblad Zivkovic daarom niet definitief overnemen. FC Groningen kan het financieel ook niet opbrengen hem over te nemen en hoopt daarom een huurovereenkomst te kunnen sluiten.

Zivkovic begon zijn loopbaan bij FC Groningen en is met 16 jaar en 88 dagen nog altijd de jongste debutant uit de clubgeschiedenis. In 2014 kaapte Ajax hem voor ruim twee miljoen euro weg bij de Trots van het Noorden, maar zijn verblijf in Amsterdam werd geen doorslaand succes. Uiteindelijk speelde Zivkovic slechts tien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en na huurperiodes bij FC Utrecht en Willem II mocht hij voor 1,2 miljoen euro naar het Belgische KV Oostende vertrekken.

Changchun Yatai haalde hem in februari 2019 voor 2,5 miljoen euro weg uit België en Zivkovic zette in China zijn handtekening onder een tot december 2021 lopend contract. In januari maakte hij de verrassende overstap naar Sheffield United, maar uiteindelijk speelde hij slechts vijf wedstrijden (zonder doelpunten of assists) in de Premier League. Doordat Zivkovic bij Sheffield United het seizoen afmaakte, is hij momenteel nog wel fit en zou hij zo kunnen aansluiten bij FC Groningen.

FC Groningen zag in januari Kaj Sierhuis vertrekken richting het Franse Stade Reims en mist sindsdien een echte spits. Er zal echter een ‘op voorhand gecompliceerde deal’ tot stand moeten komen om Zivkovic terug te halen naar FC Groningen. Men zal in ieder geval een huurovereenkomst met Changchun Yatai tot stand moeten brengen, alvorens de voormalig jeugdinternational aan de zijde van Arjen Robben in de aanval van FC Groningen kan gaan opereren.