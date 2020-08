Wim Kieft: ‘Dat zou jammer zijn, ook Ten Hag ziet dat hij talent heeft’

Zakaria Labyad was afgelopen week in het tweede oefenduel van Ajax de grote man. In de ontmoeting met zijn ex-werkgever FC Utrecht (5-1 winst) was hij goed voor een hattrick. Labyad begon als spits, ook omdat Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar ontbraken, en dat pakte uitstekend uit. Wim Kieft vindt het jammer dat Labyad vooralsnog niet geslaagd is in de top, daar hij in zijn jeugdjaren een van de grote beloften van PSV was.

Memphis Depay, 26 jaar, is bijvoorbeeld een jaar jonger dan Labyad, maar toch was hij volgens Kieft net altijd iets verder. “Labyad miste het natuurlijke gif van Depay, het gif dat ook iemand als Hakim Ziyech in zich heeft”, vertelt de voormalig Oranje-international zaterdag in zijn column in De Telegraaf. "Labyad was een aardige jongen, helemaal niet vervelend, deed niet raar en voetballend hoefde je hem niets te leren.”

“Hij zag het spelletje en had een prima trap in zijn benen”, somt Kieft op. “Alleen speelde hij slordig, ontbrak te vaak de scherpte en daardoor maakte hij fouten. Hij vatte het allemaal te laconiek op.” Fouten maken is inherent aan voetballen en ook voetballers als Depay en Ziyech spelen nooit vlekkeloos, erkent Kieft. “Maar zij maken ze vanuit een drive, een idee, omdat ze iets willen laten zien. Zo’n houding is onontbeerlijk om te slagen in de top.”

Labyad weet dat er haast bij geboden is om van zijn verblijf bij Ajax alsnog een succes te maken. Hij maakte medio 2018 de overstap van FC Utrecht naar Amsterdam, waar hij vooral reserve was tot hij eind vorig jaar een zware knieblessure opliep. “Het is geen onwil en ik hoop dat Labyad die laatste twintig procent alsnog gaat brengen, elk duel, altijd negentig minuten, want anders blijft hij steken in de subtop.”

“Dat zou jammer zijn, want talent heeft hij en dat ziet Erik ten Hag ook.” De trainer van Ajax kent Labyad als geen ander: hij maakte de middenvelder annex aanvaller mee in zijn tijd als assistent-trainer bij PSV, haalde hem naar FC Utrecht en vervolgens ook naar Ajax. “Ten Hag hoopt ook dat het vroeg of laat alsnog gaat gebeuren. Tot dusver mist Labyad net dat beetje extra, want anders zou hij met zijn voetbalkwaliteiten al zijn geslaagd in de top.”