Frenkie de Jong spreekt van ‘een schande’ en richt zich tot clubleiding

Frenkie de Jong heeft na afloop van de bijzonder pijnlijke 2-8 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München een oproep gedaan aan de clubleiding van Barcelona. De Oranje-international, die zijn excuses aan de supporters heeft aangeboden voor het spel van vrijdagavond, vindt dat het tijd is voor verandering bij de club. Voorzitter Josep Maria Bartomeu lijkt gehoor te geven aan de oproep: “Er zijn al beslissingen genomen en er zijn andere beslissingen die we de komende dagen zullen moeten nemen”, zegt hij tegenover Movistar.

"Deze wedstrijd heeft aangetoond dat we veel problemen hebben binnen het team. Dit is moeilijk te accepteren, er zal veel moeten veranderen", zei de ex-Ajacied vrijdagavond na de uitschakeling in de Champions League tegenover de Spaanse televisie. “We moeten ook onze excuses aanbieden aan de fans, dus bij dezen wil ik sorry zeggen tegen hen. Hoe wij gespeeld hebben, is een schande voor een club als Barcelona."

Frenkie de Jong: 'Vandaag laat zien dat we veel problemen hebben in het team'

Na een vroege achterstand kwam Barcelona snel terug tot 1-1 door een eigen doelpunt van David Alaba. Toch gingen de Spanjaarden rusten met een 4-1 achterstand. "In de rust ben je natuurlijk teleurgesteld, na een slechte helft waarin zij er vier maken, maar geloof je nog dat er een kans is. Maar na rust was het nog slechter van ons. In de slotfase besef je pas wat voor ramp dit is”, aldus De Jong.

De Jong hoopt dat de clubleiding gaat ingrijpen: "Ik zit niet in het bestuur en neem de beslissingen niet, maar het lijkt me duidelijk dat er een hoop moet veranderen”, aldus de Oranje-international. “Het gaat niet om één specifiek ding, er zijn meerdere problemen. Dat wisten we hiervoor ook al, maar deze wedstrijd heeft het nog eens extra laten zien."

De eerste verandering die doorgevoerd gaat worden is het ontslag van trainer Quique Setién. De trainer stond al langere tijd onder druk en na de vernedering in de Champions League is het volgens Spaanse media een kwestie van tijd voordat hij de laan wordt uitgestuurd. Diverse namen worden gelinkt aan Barcelona; Mauricio Pochettino lijkt topkandidaat om Setién op te volgen. Ook de namen van Xavi en Ronald Koeman worden genoemd.