‘Verlamde’ Lionel Messi krijgt advies: ‘Kijk naar de wedstrijd van Neymar’

De 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League is een inktzwarte pagina in de loopbaan van Lionel Messi. De vedette kon zijn team vrijdagavond niet op sleeptouw nemen en zodoende sluit Barcelona het seizoen zonder ook maar één prijs af. Na het mislopen van de landstitel gaf Messi al aan dat een kwaliteitsinjectie in de selectie noodzakelijk was. Na het debacle in Lissabon is de vraag of Messi gezien zijn leeftijd nog wel fiducie heeft in de toekomst van Barcelona op korte termijn.

“Het is goed dat hij een kampioensteam wil om prijzen te winnen, maar als de beste voetballer ter wereld zelf geen stap vooruitzet, wordt het allemaal wel heel lastig”, luidt de kritische noot van AS. “Zijn wedstrijd was een mix van gelatenheid en machteloosheid. Afgezien van een bal op de paal en twee goede kansen was zijn bijdrage aan het spel van Barcelona minimaal. Hij doet er goed aan om nog eens naar de wedstrijd van zijn goede vriend Neymar tegen RB Leipzig te kijken. Zijn troon begin te wankelen.”

Sport schrijft dat Messi ‘een dergelijke nederlaag niet verdiende’, al zag men ook dat de absolute vedette het niet kon waarmaken. De Catalaanse sportkrant deelt Messi een vier uit: “Hij keek verlamd toe hoe Barcelona werd overlopen door Bayern.” De voorpagina van de meest verkochte sportkrant van Catalonië mag er zijn: ‘een historische vernedering’, maar dan in koeienletters. Op de voorpagina van de zaterdageditie van Marca staat met grote letters: ‘vernedering’. De Madrileense sportkrant vraagt zich openlijk af hoeveel geduld Messi nog heeft. “Een nederlaag die Johan Cruijff, Diego Maradona, Ronaldinho of Josep Guardiola nooit leed. Maar vanaf nu zal Messi er altijd aan worden herinnerd.”

“Zo is het voetbal, wreed en met weinig respect voor het verleden. Bayern speelde als het oude Barcelona. Het was een zaalvoetbalwedstrijd. Een geoliede machine demonteerde een volledige club. Van dit Barcelona zal alleen Messi overblijven, als zijn geduld niet is opgeraakt. Het bestuur en de reservebank van Barcelona kunnen zich schrap zetten. Over twintig jaar zal niemand begrijpen waarom het Barcelona van Messi slechts één CL in negen jaar tijd won na slagvelden in Rome, Liverpool en Lissabon.”

Bij BT Sport zette men ook vraagtekens bij de toekomst van Messi. “Wat zal Messi denken als hij vanavond in bed ligt”, zo vroeg Rio Ferdinand zich af. “Zal hij de resterende jaren van zijn loopbaan bij Barcelona willen blijven gezien de prestaties en de samenstelling van de selectie op dit moment in vergelijking met andere clubs in Europa? Heeft hij wel de tijd om te gaan zitten en daarop te wachten? Voetbal is een spel dat heel snel in je leven komt maar ook weer heel snel verdwijnt. De komende twee jaar zal hij het nog in zich hebben om wedstrijden te beslissen zoals hij dat kan, maar zal hij ook nog twee jaar willen blijven als Barcelona niet meer om de grote prijzen mee kan doen?”

Mundo Deportivo omschrijft de 2-8 nederlaag van Barcelona als ‘de meest vernederende uitslag in de clubgeschiedenis’. “Een catastrofe die een einde moet maken aan plechtige zelfkritiek en beloftes die nooit worden ingelost. Vanaf nu moeten Messi en de rest van de aanvoerders, de technische afdeling en het bestuur beseffen dat er vanaf vandaag een wedergeboorte plaatsvindt. Het seizoen wordt zonder prijzen afgesloten, met zowel Ernesto Valverde als Quique Setién op straat. Voor het eerst sinds 2007/08, onder Frank Rijkaard, geen enkele prijs. Dat was destijds het einde van Ronaldinho en het begin van Messi.”