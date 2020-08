‘Nieuwe trainer Barcelona dineerde vorige week al met Bartomeu’

Na de vernedering van vrijdagavond tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League (2-8) gaan er volgens Spaanse media koppen rollen in het Camp Nou. Trainer Quique Setién wordt naar verwachting per direct de laan uitgestuurd en naar verluidt moet ook technisch directeur Eric Abidal het veld ruimen. In de media is het speculeren over een opvolger al begonnen en diverse namen passeren de revue.

De positie van Setién, die in januari werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde, stond al onder druk nadat de Spaanse landstitel uit handen werd gegeven. Alleen de eindzege in de Champions League zou hem nog kunnen redden, zo klonk het. Na de afstraffing in Lissabon lijkt het een kwestie van uren voordat de huidig trainer wordt weggestuurd. In de Spaanse media worden de bekende kandidaten naar voren geschoven om het stokje over te nemen.

Frenkie de Jong: 'Vandaag laat zien dat we veel problemen hebben in het team'

De favoriet om de nieuwe trainer van Barcelona te worden lijkt Mauricio Pochettino. Sport en Cadena Ser zijn ervan overtuigd dat de ex-manager van Tottenham Hotspur de belangrijkste kandidaat is. Hij was in januari al in beeld toen er afscheid werd genomen van Valverde, maar destijds kreeg Setién de voorkeur. Het contact tussen beide partijen is de afgelopen maanden goed onderhouden en naar verluidt zou Pochettino vorige week nog gedineerd hebben met voorzitter Josep Mario Bartomeu. De 48-jarige trainer, eerder werkzaam bij Espanyol en Southampton, zou open staan voor de functie.

Xavi is volgens de Spaanse kranten de gedroomde kandidaat bij Barcelona. De veertigjarige trainer van Al-Sadd heeft echter aangegeven dat het voor hem te vroeg is om nu al in te stappen. Bovendien heeft hij onlangs zijn contract bij zijn huidige club met een jaar verlengd, al zou hij wel een ontsnappingsclausule hebben voor wanneer Barcelona zich voor hem meldt en hij zichzelf klaar acht om de klus aan te nemen.

Ook de naam van Ronald Koeman wordt door de Spaanse media genoemd. Van hem is bekend dat hij ooit nog eens graag Barcelona-trainer wil worden. De bondscoach van Oranje is in januari al benaderd door de Catalanen, maar hij wilde zijn contract bij de KNVB niet opzeggen omdat hij het Nederlands elftal wil leiden op het EK. Koeman beschikt over een clausule in zijn contract waardoor hij onder bepaalde voorwaarden kan vertrekken bij de bond wanneer Barcelona zich meldt.