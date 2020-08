Barcelona moet miljoenen betalen als Bayern München de CL wint

De uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League, na een 2-8 nederlaag tegen Bayern München, is hard aangekomen bij Barcelona. Niet alleen op sportief gebied, maar ook financieel: de Spaanse topclub loopt de riante inkomsten uit het vervolg van het toernooi mis en de kans is bovendien aanwezig dat men zelfs vijf miljoen euro moet betalen. Dat scenario wordt werkelijkheid als Bayern namelijk het Europese miljardenbal wint.

Dat heeft alles te maken met de transfer van Philippe Coutinho van Liverpool naar Barcelona in januari 2018. De Spaanse topclub betaalde destijds 120 miljoen euro voor de Braziliaan; een bedrag dat door variabele bonussen nog eens tot 160 miljoen euro kon oplopen. Feit is dat de bonussen vrijwel allemaal zijn uitgekeerd, daar Coutinho twee landstitels met de Catalanen won en een minimumaantal duels speelde. Eén clausule is echter nog niet in werking gesteld: een betaling van vijf miljoen euro als Coutinho de Champions League wint. De 28-jarige spelmaker is daar nog maar twee wedstrijden van verwijderd.

Bayern huurde Coutinho een jaar geleden voor liefst 8,5 miljoen euro van Barcelona, dat daarmee ook zijn salaris tijdelijk kon wegstrepen. De Duitse grootmacht nam namelijk ook het salaris van de Braziliaans international voor zijn rekening. In de huurovereenkomst is ook een optie tot koop van 120 miljoen euro inbegrepen. Hoewel Coutinho goede statistieken in Beieren kan overleggen, is het onwaarschijnlijk dat der Rekordmeister in deze coronatijden een dergelijke uitgave zal gaan doen.

Coutinho kwam vrijdag een kwartier voor het einde, bij een tussenstand van 2-5, als vervanger van Serge Gnabry binnen de lijnen. De entree van de Braziliaan sorteerde meteen effect: hij bediende Robert Lewandowski voor de 2-6 en nam zelf de laatste twee treffers van de Duitsers voor zijn rekening. Na vrijdagavond staat de teller op 36 wedstrijden in alle competities, 11 doelpunten en 9 assists.