Bayern München geniet volop: ‘Het was juist leuk om Messi te vernederen’

Bayern München bereikte vrijdagavond de halve finale van de Champions League door Barcelona op indrukwekkende wijze met 2-8 te verslaan. De gezichten van de spelers van Barcelona, dat in de rust al tegen een 1-4 achterstand aankeek, spraken boekdelen. Met name beelden van het gezicht van Lionel Messi in de slotfase gingen viraal. Van medelijden vanuit het kamp van der Rekordmeister was echter geen sprake. Leon Goretzka kreeg de vraag of het pijn deed om een mogelijk jeugdidool als Messi op zo’n manier te vernederen. “Nee, het deed geen pijn. Het was eigenlijk juist leuk.”

“Ik was daar ook niet zo mee bezig”, benadrukte Goretzka. “We hebben gewoon lol gemaakt op het veld.” Thomas Müller werd gekozen tot Man van de Wedstrijd. De Duitser nam twee goals voor zijn rekening en erkende na afloop dat het duel met Barcelona deed denken aan de 1-7 zege op Brazilië, in de halve finales van het WK van 2014. “Maar toen hadden we niet zoveel controle als vandaag”, herinnerde de routinier zich. “We zijn zo dominant geweest. Het was een bijzondere avond, alleen het resultaat en ons spel al…”

Gerard Piqué: 'Als er plaats gemaakt moet worden, offer ik mijzelf op'

“Het mooiste om te zien was dat de invallers dezelfde instelling en vreugde hebben”, vervolgde Müller. “En het belangrijkste is dat we op het veld ook daadwerkelijk doen wat we willen en dat iedereen tot het uiterste gaat. Iedereen snapt hoe gelukkig we zijn, dit is heel speciaal, maar we moeten nu weer vooruitkijken naar de volgende wedstrijd”, verwijzend naar een halve finale tegen Olympique Lyon of Manchester City. “De volgende wedstrijd begint gewoon weer met 0-0, daar doet dit resultaat niets aan af.”

Hansi Flick stond volledig achter de woorden van Müller. “Het was een geweldige wedstrijd, maar het blijft één wedstrijd. Een resultaat van 1-3 was ook de geschiedenisboeken ingegaan”, benadrukte de trainer van Bayern. “We wilden de halve finale bereiken en daar zijn we in geslaagd. Natuurlijk was dit een geweldige prestatie en hebben we onze intenties duidelijk gemaakt. Maar de spelers weten tegelijkertijd ook heel goed dat de volgende wedstrijd altijd doorslaggevend is. We gaan dit rustig laten bezinken. Er is nog veel werk te verrichten, in het voetbal kan alles heel snel veranderen.”

Wat is hier gaande!? Barcelona wordt compleet van het veld geveegd door Bayern München!! Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 14 augustus 2020

“We zijn blij met de prestatie en de uitslag, maar vanaf morgen ligt de focus alweer op de halve finale.” Flick wilde niet stilstaan bij mogelijke verbeterpunten bij Bayern. “Na een dergelijke overwinning moeten we vooral naar het positieve kijken. We hebben onze tegenstander gedwongen om fouten te maken en we hebben gedaan wat we voor ogen hadden. Natuurlijk gaan we kijken naar wat beter had gekund, maar dat doen we eigenlijk na elke wedstrijd.” Joshua Kimmich kon de uitslag na afloop eigenlijk nog steeds niet geloven. “Met 2-8 van Barcelona winnen, ongelooflijk. Dit is heel bruut. We waren vanaf de eerste minuut ontzettend gefocust en wilden voortdurend aanvallen. Een ongelooflijk resultaat uiteraard, maar we zijn nog niet klaar.”