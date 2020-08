Spaanse media in shock: ‘Hij laat Frenkie de Jong voor niets spelen’

Barcelona en Frenkie de Jong namen vrijdagavond met een historische vernedering afscheid van de Champions League. Het team van trainer Quique Setién ging in Lissabon met liefst 2-8 onderuit tegen Bayern München en dat betekent niet alleen de grootste nederlaag ooit in Europa maar ook dat de Catalanen deze voetbaljaargang naast alle prijzen hebben gegrepen. Setién had in het Estádio da Luz juist voor een versterkt middenveld van vier man gekozen: De Jong, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Arturo Vidal. Dat was geen onverdeeld succes en de verbouwereerde media in Spanje zetten na de 2-8 dan ook vraagtekens bij de speelwijze van Setién.

“De Jong begreep Busquets niet goed voorafgaand aan de aanval waaruit Bayern de 1-0 maakte”, zo valt bij Marca te lezen. “De Nederlander werd op het middenveld overlopen, net als de rest van de spelers. Hij probeerde de linies te doorbreken en áls dat lukte, dan was geen enkele ploeggenoot met hem meegekomen.” De populaire sportkrant zag verder ‘een onzichtbare’ Vidal. “Een onbeduidend optreden, zowel aanvallend als defensief. Hij was juist door Barcelona aangetrokken om dit soort tragedies te voorkomen, maar zonder resultaat. Al was het natuurlijk zeer lastig omdat het complete elftal instortte.” Dat Sergi Roberto de eerste wissel bij Barcelona was, verbaasde Marca niet: “Superadisimo”, oftewel ‘superoverlopen’. Voor Busquets was het ook een wedstrijd om snel te vergeten. “Een slechte pass op het middenveld stelde Bayern in de gelegenheid om op voorsprong te komen. Hij was zelfs heel slecht aan de bal en dat is toch zijn sterke punt. Bayern zette goed druk op Busquets.”

Sport deelde De Jong een magere drie uit voor zijn verrichtingen, ‘ook al bood de Nederlander zich voortdurend aan’. “Zijn verlangen en zijn illusie om voor Barcelona te spelen zijn niet genoeg”, benadrukt het dagblad. “Hij kon zich amper over de bal ontfermen en hij rende als een kip zonder kop zonder ook maar een bijdrage te leveren.” Ook Busquets kreeg een identieke beoordeling. “Hij kon de tegenstander niet tegenhouden én Barcelona niet op sleeptouw nemen als er druk moest worden gezet. Hij moest zijn meerdere in Thomas Müller erkennen en was uiteindelijk nergens te bekennen.” Vidal kreeg zelfs een twee. “Hij moest in het 4-4-2-systeem voor evenwicht zorgen, maar hij vond op links noch op rechts noch centraal in de as zijn plek. Hij oogde geen moment comfortabel en rende maar wat rond.” Sergi Roberto kreeg van de middenvelders het hoogste cijfer: een vier. “Zijn goede intenties werden niet beloond. Hij zat niet op één lijn met Nélson Semedo bij de tweede goal van Bayern en het balverlies had fatale gevolgen.”

De conclusie van AS mag er zijn: “Het eerste seizoen van De Jong bij Barcelona was gebrekkig. In zijn eerste maanden onder Ernesto Valverde had de Nederlander het zichtbaar naar zijn zin, maar Setién liet de glimlach van De Jong in één keer verdwijnen”, verzekert de Madrileense sportkrant. “Hij laat hem voor niets spelen. Zijn wedstrijd tegen Bayern was er een om snel te vergeten. De Jong was niet in staat om het spel te maken, om de linies te doorbreken en om een aandeel in het spel te hebben. Hij was getuige van een debacle, een debacle waarin hij ook veel fouten maakte.” Voorafgaand aan de wedstrijd gaf Vidal te kennen dat Bayern kennis zou maken met Barcelona, ‘het beste elftal ter wereld’ en niet zomaar een willekeurig Bundesliga-elftal. “We begrijpen nu dat het eigenlijk een compliment richting de Bundesliga-clubs was”, zegt AS sarcastisch. “Vidal speelde matig, begreep zijn teamgenoten niet en zorgde ook niet voor meer fysieke kracht.” Het dagblad is ook hard voor Sergi Roberto. “Een voetballer die zonder meer de nummer veertien of vijftien in de selectie kan zijn, maar absoluut geen basiskracht. Zijn fout voorafgaand aan de tweede goal van Bayern kan niet worden vergeven. Hij werkt hard, hij offert zich op, maar zonder talent worden de gebreken duidelijk.”

AS vraagt zich zelfs openlijk af of Busquets in de toekomst beter zal gaan spelen. “Overlopen, overlopen en nog eens overlopen. Iedereen wordt door de tijd ingehaald, maar voor Busquets is het wel héél wreed. Hij was niet in staat om het middenveld bij elkaar te houden en zijn niveau daalt aanzienlijk als hij grote ruimtes moet dichten. Hij is natuurlijk bezig aan de laatste jaren als voetballer, maar als hij wat meer solide ploeggenoten zou hebben, zou het allemaal wat draaglijker zijn. Zijn gezicht na de wissel sprak boekdelen.” Ook Mundo Deportivo zet vraagtekens bij de tanende kwaliteiten van Busquets. “De Duitsers waren net vliegtuigen die langs Busquets vlogen. Een trieste avond, het nawoord van een geweldige loopbaan.” De Catalaanse krant noemt De Jong ‘een van de voetballers die zogenaamd het project van Barcelona moest gaan leiden’. “Maar ook hij komt niet goed uit dit verschrikkelijke seizoen, met een tragisch eindpunt. Het was veelzeggend dat hij min of meer toeschouwer was bij de treffer van Joshua Kimmich.”

Sergi Roberto scoorde ook geen punten bij Mundo Deportivo. “Zijn basisplaats was in principe gerechtvaardigd om de balans in het elftal te bewaken, maar néé, met zijn verloren bal voorafgaand aan de 2-1 leidde hij het begin van het einde in.” De Catalaanse krant stond eveneens stil bij de opmerking van Vidal voorafgaand aan het duel. “Uiteindelijk was Vidal de enige die blufte. Hij legde zijn fysiek niet in de strijd en kwam amper op de helft van Bayern. Helemaal niets. Het beste elftal ter wereld stond aan de andere kant.” ElDesmarque strooit met onvoldoendes: een drie voor De Jong, Sergi Roberto en Vidal, en een vier voor Busquets. In de onderbouwing komt de populaire sportwebsite met niets vernieuwends ten opzichte van de eerdergenoemde media. El Periódico doet niet moeilijk en deelt elke speler van Barcelona in de basiself een twee uit.