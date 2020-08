‘Barcelona neemt per direct afscheid van Quique Setién’

Barcelona stuurt trainer Quique Setién per direct de laan uit, zo meldt Fabrizio Romano van Sky Italia. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde journalist willen de Catalanen na de totale afgang tegen Bayern München (2-8) in de kwartfinale van de Champions League niet meer verder met de oefenmeester. Setién heeft een contract tot medio 2022. Gianluca Di Marzio, eveneens journalist voor Sky Italia, meldt dat ook sportief directeur Éric Abidal ontslagen wordt door Barcelona.

Setién werd op 13 januari van dit jaar aangesteld als opvolger van Ernesto Valverde, die vanwege de tegenvallende prestaties op straat werd gezet. De coach kende een redelijk goed begin bij Barcelona, maar zag zijn ploeg na de coronabreak de voorsprong in de competitie met Real Madrid al snel verspelen. In de Champions League werd in een dubbele confrontatie nog wel afgerekend met Napoli, maar tegen Bayern werd Barça vrijdag volledig van het veld gespeeld.

"Dit is een waanzinnig pijnlijke nederlaag", zei Setién na afloop in gesprek met Movistar. "Het team is overlopen, Bayern was superieur. Het is voorlopig nog te vroeg om na te denken over mijn toekomst bij Barcelona, dat is ook niet aan mij." Gerard Piqué sprak na afloop van het duel met Bayern uit dat het dieptepunt bereikt is en dat er ‘vers bloed’ nodig is om dingen te veranderen. Setién wordt geconfronteerd met de woorden van de verdediger.

“Ik ben hier zes maanden en weet nog niet alles. Hij heeft waarschijnlijk gelijk, er moet iets veranderen”, bekent Setién. “De realiteit is dat dit voor heel veel frustraties zorgt. Deze nederlaag doet pijn. Niet alleen voor mijn toekomst, want ik ken dit vak. Het is pijnlijk als ik denk aan de club en de fans. Alles moet binnen een breder perspectief worden geanalyseerd. De geloofwaardigheid van een trainer wordt klein als zoals gebeurt. Piqué zit al zijn hele leven bij Barcelona en zijn reflectie is logisch. Ik weet niet hoeveel dingen er moeten veranderen.”

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu wilde na afloop nog niet vooruitlopen op de beslissing over de toekomst van Setién. “Het was een hele moeilijke avond”, aldus Bartomeu. “Het spijt voor de fans, we waren niet het team dat de club moet vertegenwoordigen. We gaan beslissingen nemen, over sommige dingen hebben we al nagedacht. Ik ga niet niet zeggen wat dat voor dingen zijn, dat zal de komende dagen wel blijken.”