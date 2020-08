Gerard Piqué biedt vertrek bij Barcelona aan na ‘absoluut dieptepunt’

Gerard Piqué stelt zijn eigen positie ter discussie bij Barcelona. De 33-jarige centrumverdediger werd vrijdagavond met zijn club volledig van het veld gespeeld door Bayern München, dat de kwartfinale van de Champions League met liefst 2-8 won. "Dit was het absolute dieptepunt", verklaart Piqué direct na afloop in de Spaanse media.

Barcelona leed vrijdagavond tegen Bayern de grootste Europese nederlaag in de clubhistorie. Piqué, die nog twee jaar vastligt in Catalonië, sluit zijn eigen vertrek niet uit. "Niemand is onaantastbaar, zeker ik niet. Als ik weg moet om plaats te maken voor vers bloed, dan ga ik weg. Dat bied ik bij dezen aan. Iedereen bij de club moet gaan kijken wat het beste is voor de club."

"Een verschrikkelijke wedstrijd, ik voel me verschrikkelijk", vervolgt Piqué. "Het is een totale afgang. Het is heel hard, maar hopelijk vloeit hier wat goeds uit voort. We moeten allemaal in de spiegel kijken. De club moet veranderen, en ik praat niet over de coach of de spelers, de hele club moet intrinsiek veranderen."

Ook in de Spaanse competitie, waarin Barcelona teleurstellend tweede eindigde achter Real Madrid, liep het al niet lekker. "Het is ook niet voor de eerste of voor de tweede keer", aldus Piqué. "Deze club heeft verandering nodig, op allerlei vlakken. Dat valt niet meer te verbergen. Ik ga niet met mijn vinger naar individuen wijzen, maar ik heb het over iedereen."