Bayern München vernedert slap Barcelona met historische uitslag: 2-8

Bayern München heeft de halve finales van de Champions League bereikt. Der Rekordmeister liet in de kwartfinale in het Estádio Da Luz in Lissabon geen spaan heel van een kansloos Barcelona. Na de eerste helft stond er al een 1-4 voorsprong op het scorebord en uiteindelijk stopte de teller na negentig minuten op 2-8, waarmee de Catalanen de grootste Europese nederlaag ooit leden. Voor Bayern wacht bij de laatste vier nu een ontmoeting met Olympique Lyon of Manchester City.

Barcelona-trainer Quique Setién bracht tegen Bayern een versterkt middenveld aan de aftrap, wat ten koste ging van Antoine Griezmann. Desondanks konden de rangen niet bijster lang gesloten worden gehouden, want al vier minuten stond er een voorsprong voor de Duitsers op het scorebord. Ivan Perisic vond Thomas Müller, die vanaf de rand van het strafschopgebied een combinatie aanging met Robert Lewandowski en vervolgens vanaf een meter of dertien de ruimte kreeg om doeltreffend uit te halen. Heel lang kon Bayern echter niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later was het alweer raak aan de andere kant toen David Alaba een voorzet achter zijn eigen doelman Manuel Neuer schoot.

Het regent doelpunten bij Barcelona - Bayern München!! Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 14 augustus 2020

Barcelona zette door en was twee keer achter elkaar dicht bij de 2-1. Neuer trad reddend op toen Luis Suárez voor zijn neus verscheen, terwijl Lionel Messi de binnenkant van de paal raakte. Nadat zich in de uiterst vermakelijke openingsfase nog kansen hadden voorgedaan voor Robert Lewandowski en Messi, kwam Bayern met 21 minuten op de klok op voorsprong. Na een slippertje van Nélson Semedo kwam Serge Gnabry in balbezit, die vervolgens Perisic bediende en hem het leer achter Barcelona-doelman Marc-André Ter Stegen zag plaatsen. De score werd vervolgens razendsnel opgevoerd en de treffer na 27 minuten was zonder twijfel de mooiste van de eerste helft.

Dankzij een prachtige pass van Leon Goretzka verscheen Gnabry oog in oog met Ter Stegen, waar hij geen fout maakte en de 1-3 aantekende. Het drama voor Barcelona was compleet toen Müller op aangeven van Joshua Kimmich voor zijn tweede treffer van de avond en de 1-4 zorgde. Het was voor het eerst ooit dat een club na 31 minuten spelen al vier keer had gescoord in een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. De schade had voor Barcelona overigens voor rust nog groter kunnen zijn, mede door geklungel van Ter Stegen. Mogelijkheden voor Lewandowski, Goretzka en Perisic leverden echter nog geen vijfde treffer op. Het was desondanks de eerste keer ooit dat Barcelona vier doelpunten moest incasseren in de eerste helft van een Champions League-wedstrijd.

Wat is hier gaande!? Barcelona wordt compleet van het veld geveegd door Bayern München!! Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 14 augustus 2020

Setién greep in de rust in door Antoine Griezmann in het veld te brengen voor Sergi Roberto. Toch kwam Bayern het best uit de kleedkamer en de bal lag al snel in het net, alleen werd de treffer van Lewandowski geannuleerd wegens buitenspel van Müller in aanloop naar het doelpunt. Daardoor viel de eerste treffer van de tweede helft aan de andere kant. Luis Suárez ontving de bal op de rand van het strafschopgebied, kapte Jérôme Boateng subliem uit en bracht weer een klein beetje spanning terug in het duel. Die spanning verdween zes minuten later echter alweer. Alphonso Davies ontdeed zich na een fraaie actie van Semedo en vond voor het doel Kimmich, die de 2-5 tegen de touwen werkte.

Met nog ruim twintig minuten op de klok wisselde Bayern-trainer Hansi Flick voor de eerste keer, door Kingsley Coman in het veld te brengen voor Perisic. De invaller kreeg direct een goede mogelijkheid om de score verder uit te breiden, maar zowel Coman als Gnabry lieten na om de score naar 2-6 te tillen. De schade leek beperkt te blijven voor Barcelona, maar in de laatste tien minuten zette Bayern aan de hand van de van de Catalanen gehuurde Philippe Coutinho nog even aan. De Braziliaan fungeerde bij de 2-6 van Lewandowski als aangever, tekende zelf voor de 2-7 en maakte uiteindelijk ook nog de 2-8. Het betekent een nederlaag van historische proporties voor Barcelona.