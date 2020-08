Ontstellend zwak Barcelona roept herinneringen op aan historisch WK-duel

Barcelona heeft een afgrijselijke eerste helft achter de rug in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. Der Rekordmeister leidt na 45 minuten spelen met maar liefst 1-4. Op Twitter roept het treffen tussen Barcelona en Bayern München herinneringen op aan de halve finale van het WK 2014, waarop gastland Brazilië met 1-7 verloor van Duitsland.

Bayern kwam al na vier minuten op voorsprong via Thomas Müller. Toen David Alaba drie minuten later een eigern doelpunt maakte, leek er een spannende wedstrijd in de maak. Door doelpunten van Ivan Perisic (na 21 minuten spelen), Serge Gnabry (na 27 minuten spelen) en opnieuw Müller (na 31 minuten spelen) maakte de kampioen van Duitsland binnen het halfuur al gehakt van Barcelona. Het was voor het eerst ooit dat een club na 31 minuten spelen al vier keer had gescoord in een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. Het was bovendien de eerste keer ooit dat Barcelona vier doelpunten moest incasseren in de eerste helft van een Champions League-wedstrijd.

De analisten van SBS 6 lichten Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen uit, die in de eerste helft grossierde in balverlies in de opbouw. "Die keeper, wat een nachtmerrie is dat zeg", zegt Wim Kieft in de studio, waarna Johan Derksen toevoegt: "Die heeft in de Duitse pers gezegd dat hij wel een kans verdient in het nationale elftal, dus dat is een soort prestigestrijd tussen die twee keepers. Uitgerekend in deze wedstrijd laat hij het afweten. Die heeft zichzelf onder druk gezet met dit soort opmerkingen."

“Buitengewone wedstrijd. Twee teams verdedigen als twaalfjarigen. Maakt het echter een geweldig schouwspel”, schrijft presentator van het BBC-programma Match of the Day Gary Lineker op Twitter. Vijf minuten later voegt hij aan die opmerking toe: “Goede hemel, Barcelona is een absolute puinhoop.” FOX Sports-analist Arnold Bruggink is bijzonder onder de indruk van Bayern München. "Bayern kan echt alles, wat een compleet team."

Het wedstrijdverloop roept op Twitter massaal herinneringen op aan de halve finale van het WK 2014 tussen Brazilië en Duitsland. Overigens stond die Mannschaft destijds al sneller op een grotere voorsprong. Na een halfuur spelen stond het destijds al 0-5 voor Duitsland en uiteindelijk eindigde dat duel in een 1-7 overwinning voor Duitsland, dat zich vervolgens ook tot wereldkampioen zou kronen.