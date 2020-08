Johan Derksen plaatst één kanttekening bij spel van Frenkie de Jong

Barcelona treedt vrijdagavond met Frenkie de Jong in de basiself aan in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. Wim Kieft laat zich in de voorbeschouwing bij SBS6 uitermate lovend uit over het eerste jaar van de 23-jarige middenvelder en stelt dat hij het ‘hartstikke goed’ doet. Johan Derksen plaatst bij die opmerking één kanttekening en is van mening dat De Jong de ‘ultieme middenvelder’ zou zijn als hij meer zou scoren.

“Die buitenkant... Tja, dat je het durft uit te voeren. We weten wel van hem dat hij zo’n bal met zijn buitenkant zou kunnen geven. Maar je moet op dat moment de rust hebben”, begint Kieft, als hij een fragment te zien krijgt uit de wedstrijd tussen Barcelona en Napoli (3-1). De Jong liet zich daarin zien met een pass met de buitenkant van zijn voet op Lionel Messi. “Kijk, ik vind die hele discussie die we in Nederland voeren over De Jong je reinste onzin. Op de plek waar wij allemaal vinden dat hij moet spelen, daar staat Sergio Busquets en dat is een van de allerbeste op die positie.”

Presentatrice Hélène Hendriks concludeert dat De Jong meer ‘een loper’ is dan Busquets. “De Jong zou ook voor de verdediging kunnen spelen, die kwaliteiten heeft hij wel. Maar die Busquets is gewoon weergaloos goed. De Jong speelt gewoon tachtig procent van de wedstrijden, hè. In zijn eerste jaar, bij een hele grote club in Europa. Dus ik vind dat hij het hartstikke goed doet”, reageert Kieft. Hendriks verwijst naar het interview van De Jong in Trouw, waarin hij zijn eerste seizoen bij Barcelona een 5,5 gaf. “Dat vind ik te bescheiden allemaal. Je hoeft jezelf niet omlaag te halen.”

"Ik heb één kanttekening bij Frenkie de Jong: als hij nou ook nog ging scoren, dan was het de ultieme middenvelder”, haakt Derksen in. De Jong kwam voorlopig tot 2 doelpunten en 4 assists in 41 officiële wedstrijden voor Barcelona. “Dat moet hij nog aanleren, door ook het strafschopgebied in te gaan en daar de actie te maken. Op het middenveld beheerst hij het wel, alle acties. Daar speelt hij iedereen uit, maar hij zou ook nog twintig, dertig meter daarvoor acties moeten maken. Dan kan hij ook nog tien goals maken in een seizoen.”