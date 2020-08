ADO Den Haag wil Feyenoord dwarszitten en doet contractaanbieding

Calvin Verdonk heeft een contractvoorstel gekregen van ADO Den Haag, zo weet Omroep West te melden. De 23-jarige vleugelverdediger zit zonder club, nadat zijn contract bij Feyenoord na het afgelopen seizoen niet verlengd werd. Overigens werd er afgelopen tijd al wel gespeculeerd over een nieuw dienstverband in De Kuip, daar Feyenoord hem tijdelijk zou willen binnenhalen om als stand-in voor Ridgeciano Haps te fungeren.

Tyrell Malacia is voorlopig nog uitgeschakeld en Feyenoord wil om die reden nog een linksback aan de selectie toevoegen. In de zoektocht naar een dergelijk noodverband viel de naam van Verdonk al enkele keren. Tegelijkertijd werd er gemeld dat de vertrokken vleugelverdediger het zelf mogelijk niet ziet zitten om nog een halfjaar als reservespeler te fungeren bij Feyenoord, vooral omdat hij volgens Voetbal International begeerd wordt door verschillende Eredivisie-clubs.

Het leek er aanvankelijk op dat Verdonk in januari naar Los Angeles Galaxy zou verkassen, maar de overstap naar de Verenigde Staten ketste uiteindelijk af. Hij maakte het seizoen op huurbasis af bij FC Twente, voor wie hij tot 24 officiële optredens kwam. Daarmee heeft de verdediger, die eerder ook voor PEC Zwolle en NEC Nijmegen speelde, zich in ieder geval in de kijker gespeeld bij ADO, want dat zou hem al een aanbieding gedaan hebben.

ADO heeft het vizier verder gericht op een dubbelslag bij Anderlecht. Mohammed Dauda en Luka Adzic bevinden zich momenteel op de radar van de club uit de Hofstad. De 22-jarige Ghanese spits speelde in het eerste halfjaar van 2019 op huurbasis voor Vitesse en werd door Anderlecht het afgelopen seizoen gestald bij het Deense Esbjerg fB. Ook Adzic heeft reeds een verleden in de Eredivisie, want de 21-jarige Servische vleugelaanvaller speelde afgelopen seizoen na de winterstop drie wedstrijden voor FC Emmen.