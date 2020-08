Rafinha (34) keert terug in Europa en maakt Flamengo-fans woedend

Rafinha vertrekt per direct bij Flamengo, zo maakt de Braziliaanse topclub bekend op Twitter. De 34-jarige rechtsback maakt gebruik van een clausule in zijn contract en vertrekt daardoor transfervrij naar Olympiacos. Fans van Flamengo reageren op sociale media massaal woedend op het vertrek van Rafinha, dat erg ongelegen komt voor de Braziliaanse topclub.

Na zeven jaar bij Bayern München te hebben gespeeld keerde Rafinha vorig jaar terug in zijn thuisland bij Flamengo. De vleugelverdediger liet daarbij een clausule opnemen, waarmee hij terug zou kunnen keren naar Europa. Flamengo probeerde Rafinha de afgelopen dagen te overtuigen om te blijven, maar de routinier had zijn zinnen al gezet op een transfer naar Olympiacos. De Griekse topclub begint binnenkort aan de derde voorronde van de Champions League.

De timing van het vertrek van Rafinha komt voor Flamengo uiterst ongunstig. De kampioen van het vorige seizoen is de nieuwe jaargang begonnen met nederlagen tegen Atlético Mineiro (0-1) en Atlético Goianiense (3-0). De transfermarkt in Brazilië is onlangs gesloten, waardoor Flamengo pas in oktober een vervanger voor Rafinha zou kunnen aantrekken uit het buitenland. Wel zou de club een transfervrije speler of een speler uit de Braziliaanse competitie kunnen halen.

Rafinha gold bij Flamengo als zeer gewaardeerde basiskracht. De viervoudig Braziliaans international kwam in een jaar tijd tot 39 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij weliswaar niet scoorde, maar wel 8 assists afleverde. Rafinha begon zijn carrière in eigen land bij Coritiba en vertrok op jonge leeftijd naar Schalke 04. Na een jaar bij Genoa kwam hij in 2011 terecht bij Bayern München.