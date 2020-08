Frenkie de Jong start op verstevigd middenveld tegen Bayern München

Barcelona treedt vrijdagavond in het Estádio da Luz in Lissabon met een versterkt middenveld aan tegen Bayern München. De Catalanen spelen in de kwartfinale van de Champions League met slechts Lionel Messi en Luis Súarez als aanvallers, waardoor er ruimte is voor vier middenvelders. Dat betekent dat Antoine Griezmann op de bank zit.

Frenkie de Jong is zoals gebruikelijk een van de middenvelders bij Barcelona. Sergio Busquets keert na zijn schorsing tegen Napoli (3-1 winst) terug in de basis. Verder komt Arturo Vidal in het elftal, terwijl Ivan Rakitic juist naar de bank verhuist. Sergi Roberto staat net als tegen Napoli aan de aftrap en completeert het viermansmiddenveld. Achterin verandert er niets, daar spelen van rechts naar links Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet en Jordi Alba. Marc-André ter Stegen staat onder de lat.

Aan de zijde van Bayern München is geen enkele verrassing te noteren: trainer Hans-Dieter Flick stuurt dezelfde elf namen het veld in als zaterdag tegen Chelsea (4-1 winst). Dat houdt in dat Bayern opnieuw in een aanvallende formatie speelt met op papier vier aanvallers. Serge Gnabry en Ivan Perisic moeten vanaf de flanken gevaar stichten, terwijl Thomas Müller vlak achter spits Robert Lewandowski speelt.

Bij de Duitsers moeten Leon Goretzka en Thiago Alcántara voor de controle op het middenveld zorgen. De viermansachterhoede wordt zoals gebruikelijk gevormd door Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba en Alphonso Davies, terwijl aanvoerder Manuel Neuer de doelman bij Bayern is.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski