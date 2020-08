Ajax haalt Deens supertalent met indrukwekkende records achter zijn naam

Ajax heeft Jeppe Kjaer Jensen gecontracteerd, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De zestienjarige aanvaller komt over van AC Horsens en heeft in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2023 getekend. Kjaer Jensen had bij zijn Deense club een contract voor nog een seizoen. Volgens het Deense BT betaalt Ajax minimaal twee miljoen euro voor het talent.

"Kjaer Jensen is een talentvolle, creatieve en aanvallend ingestelde speler", vertelt hoofd jeugdscouting Casimir Westerveld op de website van Ajax. "Hij kan aan de buitenkanten spelen, maar ook op het middenveld kan hij heel goed uit de voeten. In Ajax Onder-18 geven we hem alle tijd om te wennen aan de omgeving, aan een nieuwe club en aan een nieuw niveau. We hebben wel de hoop dat hij in korte tijd stappen kan maken."

Al op zijn zestiende verjaardag debuteerde Kjaer Jensen op het hoogste niveau in Denemarken. Hij geldt als de jongste debutant én doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Superligaen, de hoogste competitie. Jensen kwam tot dusver tot negen wedstrijden in het eerste van AC Horsens, waarin hij een keer scoorde en drie assists afleverde.

Het is niet voor het eerst dat directeur voetbalzaken Marc Overmars deze zomer een Deens talent naar Ajax haalt. In juni legden de hoofdstedelingen de zeventienjarige Eskild Munk Dall vast, die overkwam van Silkeborg IF. De vleugelspits kwam uit de koker van John Steen Olsen, die al jaren voor Ajax scout in Denemarken.