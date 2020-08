Ten Hag noemt voorbeeld voor Ajax: ‘Zij zijn daar meesters in’

Erik ten Hag begint spoedig aan zijn derde volledige seizoen in dienst van Ajax. De vijfitigjarige oefenmeester trad in januari 2018 in dienst van de Amsterdammers en veroverde in die tijd voorlopig een Johan Cruijff Schaal, een landstitel en een TOTO KNVB Beker. Ajax TV kijkt met Ten Hag terug op de tijd die hij voorlopig bij Ajax achter de rug heeft aan de hand van vijf fraaie aanvallen.

Het clubkanaal van de Amsterdammers licht aanvallen in de wedstrijden tegen FC Utrecht (4-0, november 2019), Juventus (1-2, april 2019), Willem II, (0-4, mei 2019), PSV (juli 2019, 2-0) en Feyenoord (oktober 2019, 4-0). De aanval tegen de Eindhovenaren doet Ten Hag denken aan de speelstijl van Liverpool. “Een voetballende goal, vanuit aanvallen iets creëren. Dat is niet makkelijk in het huidige voetbal, waarin tegenstanders vaak goed georganiseerd zijn. Dat kun je alleen maar doen als je een goede vorm hebt. We hebben ook gezien als we die vorm niet hebben, we het een stuk lastiger hebben. Dan moet je het meer hebben van omchakelmomenten en spelhervattingen”, geeft Ten Hag te kennen.

“Maar wij hebben de afgelopen jaren een ploeg gehad die in staat was om van opbouw naar aanval wat te creëren. Vanuit een bepaald idee, vanuit een bepaalde spelopvatting. Je wilt meerdere tienen creëren, daarin is het spel zonder bal belangrijk. Ik zie Liverpool, die zijn daar meesters in. Ruimte voor elkaar creëren door loopacties”, gaat de oefenmeester verder. Het is inmiddels tweeënhalf jaar geleden dat Ten Hag in dienst trad van Ajax en hij erkent dat het in het begin lastig was, omdat hij ‘de club, de spelers en de krachtvelden’ nog niet kende.

“Je komt in een gegeven situatie en dan moet je aan het werk gaan. Voordat je jouw ideeën hebt geprojecteerd op je spelersgroep, gaat daar tijd overheen. Als trainer ben je geen Tita Tovenaar, al denken bepaalde vormen van media en publiek dat het wel zo functioneert”, stelt Ten Hag. “Om een elftal te laten functioneren, zijn er zó veel situaties die je moet in trainen. Je moet automatismen kweken en voordat je daar bent, dat kost gewoon tijd. Je moet de juiste balans zien te vinden. Dat gaat met vallen en opstaan. Bij dat vallen komen kritische geluiden en daar moet je mee omgaan. Het is belangrijk om je eigen weg te blijven volgen. Dat wil niet zeggen dat je niet naar andere mensen moet luisteren.”

“Trainen is een ervaringsvak. Naarmate je het doet, word je steeds rijker. Uiteindelijk kom je ook steeds weer tot nieuwe inzichten, als je ervoor openstaat. Als je wilt leren van je spelers, andere trainers en andere culturen, dan ontwikkel je je als trainer”, benadrukt de trainer van Ajax. Zijn contract loopt nog tot medio 2022 en hij geeft te kennen dat hij nog altijd gelukkig is in Amsterdam. “Intern is er geen enkele twijfel over, dat voel ik echt. Die toets hebben we deze zomer weer gedaan, want dat is wel een voorwaarde om met elkaar het seizoen in te gaan. Dat er tegenwind gaat komen, dat is zeker, maar hoe gaan we daar met z’n allen mee om? Ik ben heel trots dat ik hier werk. Ik mag hier trainer zijn en dat maakt me een gelukkig mens.”