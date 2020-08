Boëtius heeft vier aanbiedingen en kan naar PL, LaLiga en Serie A

Jean-Paul Boëtius kan naar diverse clubs in Europa verkassen, zo claimt zaakwaarnemer Erkan Alkan vrijdag in gesprek met BILD. Volgens de Duitse boulevardkrant staat de aanvaller van FSV Mainz in de belangstelling van Leeds United, Fulham, Fiorentina en Sevilla. Alkan meldt dat er al concrete aanbiedingen op tafel liggen.

"We hebben vier aanbiedingen", aldus de belangenbehartiger, die geen namen van clubs noemt. Volgens BILD is Mainz deze zomer van plannen miljoenen te incasseren met enkele verkopen en mogelijk wordt ook de Nederlandse vleugelspeler voor een miljoenenbedrag van de hand gedaan. Ook Robin Quaison kan verkassen; de aanvaller staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur.

Naar verluidt vraagt Mainz voorlopig echter te veel geld voor Boëtius, waardoor geen van de genoemde clubs aan de vraagprijs wil voldoen. De 26-jarige vleugelspeler annex aanvallende middenvelder sloot zich medio 2018 aan bij de Bundesliga-club nadat men 3,5 miljoen euro had overgemaakt aan Feyenoord. Boëtius ligt nog twee seizoenen vast in Duitsland.

Mainz kende een moeizaam seizoen in de Bundesliga en eindigde als dertiende op de ranglijst. Boëtius onderscheidde zich volgens menigeen in de ploeg van Achim Beierlorzer met zijn goede spel. Tot op heden kwam de eenmalig Oranje-international tot zestig wedstrijden voor Mainz, waarin hij acht doelpunten maakte en dertien keer een medespeler in stelling wist te brengen.