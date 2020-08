‘Dortmund sluit nieuwe deal met Real en geeft Peter Bosz het nakijken’

Reinier staat voor een transfer naar Borussia Dortmund. Zowel AS als Goal meldt vrijdag dat de achttienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler op huurbasis naar Duitsland gaat verkassen. Volgens Goal betreft het een huurdeal van een jaar met de optie om de overeenkomst met nog een seizoen te verlengen.

De jonge Braziliaan is zelf al akkoord gegaan met de tijdelijke transfer naar Dortmund. De twee topclubs onderhouden een goede relatie, onder meer door de prettige onderhandelingen inzake Achraf Hakimi. De rechtsback was de afgelopen twee seizoenen op huurbasis actief bij BVB en maakt deze zomer een transfer naar Internazionale.

De kampioensvideo van Real Madrid 2019/20

Real en trainer Zinédine Zidane denken dat Reinier zich goed kan ontwikkelen bij de Duitse topclub. De Spaanse grootmacht verwacht dat de jongeling vooral op tactisch vlak veel kan bijleren bij Dortmund, dat de laatste tijd veel speeltijd gunt aan talenten. Real is ook blij dat Reinier bij Dortmund de kans heeft om zich te tonen in de Champions League.

Real Sociedad en het Bayer Leverkusen van Peter Bosz waren ook lange tijd in de race voor Reinier, maar beide clubs grijpen naar verluidt dus mis. Reinier kwam afgelopen januari voor circa dertig miljoen euro over van Flamengo en heeft vooral minuten gemaakt bij Real Madrid Castilla. De jongeling ligt nog tot de zomer van 2027 vast in het Santiago Bernabéu.