‘Ten Hag hakt knoop door en neemt vier talenten mee op trainingskamp’

Erik ten Hag neemt Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Naci Ünüvar en Devyne Rensch mee op het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk, zo meldt Ajax Showtime. Het viertal zal dus niet van de partij zijn als Ajax Onder-19 een of meerdere wedstrijden gaat afwerken in de Youth League. Het jeugdtoernooi valt namelijk samen met het trainingskamp van het eerste van Ajax.

De jeugdspelers van Ajax beginnen op 18 augustus aan het vervolg van de Youth League met het kwartfinaleduel met de leeftijdsgenoten van FC Midtjylland. Alle duels van de Youth League vinden plaats op het complex van de UEFA in Nyon. De finale staat gepland op 25 augustus. Brobbey, Taylor, Ünüvar en Rensch moeten het vervolg van de Youth League dus aan zich voorbij laten gaan en melden zich naar verluidt op het trainingskamp in Bramberg.

Daan Reiziger, Steven van der Sloot, Neraysho Kasanwirjo, Youri Regeer, Quinten Timber, Enric Llansana en Sontje Hansen staan wel tot de beschikking van trainer John Heitinga. Rechtsback Liam van Gelderen is volgens de berichtgeving niet fit genoeg en zal niet meereizen naar Zwitserland. Julius Dirksen, Anass Salah-Eddine, Ammouricho Van Axel Dongen en Jay Enem zijn ook geblesseerd, terwijl Enric Llansana geschorst is voor het duel met FC Midtjylland.

De absentie van Hansen kan als opvallend worden beschouwd, aangezien de achttienjarige aanvaller een van de grotere talenten uit de lichting is. Hansen deed afgelopen donderdag nog als invaller mee in het gewonnen oefenduel met FC Utrecht (5-1). Zaterdag reist de hoofdmacht van Ajax af naar Oostenrijk, waar men oefenwedstrijden speelt tegen Wolfsberger AC en Red Bull Salzburg.