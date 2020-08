‘Grote zorgen bij Real: twee sponsors kunnen megabedragen niet betalen’

De financiële situatie van Real Madrid is erg zorgwekkend, zo meldt Sport. De Spaanse topclub erkende eerder al dat men flinke klappen heeft geïncasseerd vanwege de coronacrisis, maar naar verluidt zijn de problemen erger dan gedacht. Mogelijk volgt er opnieuw een salarisverlaging bij de spelers van ongeveer tien procent.

Eerder gingen de spelers van Real al akkoord met een salarisverlaging van tussen de tien en twintig procent en nu zou een nieuwe geste van de selectie nodig zijn. Er is nog altijd geen einddatum geprikt voor de verbouwing van het Santiago Bernabéu, terwijl het ook afwachten is wanneer supporters weer aanwezig kunnen zijn in het stadion en in welke getale.

De kampioensvideo van Real Madrid 2019/20

De problemen inzake twee grote sponsors zijn echter nijpender, zo klinkt het. Adidas en Fly Emirates hebben bij de club aangegeven dat ze momenteel niet kunnen voldoen aan de betalingen die in een eerder stadium zijn afgesproken. Adidas zou 110 miljoen euro per jaar moeten betalen (1,1 miljard in tien jaar), terwijl Fly Emirates 40 miljoen moet overmaken aan Real.

Al met al zit de grootmacht uit Madrid in financieel opzicht in erg zwaar weer. De landskampioen doet er momenteel dan ook alles aan om spelers met hoge salarissen, zoals grootverdiener Gareth Bale, te verkopen. Real overweegt een nieuwe salariskorting voor de selectie, maar een dergelijke maatregel zou dan niet openbaar worden gemaakt.