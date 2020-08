Porsche-garage Ajax wekt jaloezie: ‘Overmars kan dat zeggen’

Jonathan David maakte deze week de overstap van AA Gent naar Lille OSC. De twintigjarige aanvaller vestigde een Belgisch transferrecord door voor minimaal 32 miljoen euro van club te wisselen. Zaakwaarnemer Stijn Francis denkt echter dat dit bedrag veel hoger had gelegen als David niet bij AA Gent, maar bijvoorbeeld bij Ajax had gespeeld.

"Gent mag tevreden zijn met dertig miljoen euro, maar met de kwaliteiten van David, die ik potentieel echt een Europese topper vind, schat ik dat zijn prijs snel door zal schieten tot zestig of tachtig miljoen euro. Vergeet ook niet dat de prijzen internationaal algemeen stijgen", zegt Francis bij Sporza. "Als David bij Ajax speelde, dan zou een club hem voor zestig of zeventig miljoen kopen. Daar ben ik van overtuigd. Kijk naar Davinson Sánchez."

De verdediger verkaste in de zomer van 2017 voor veertig miljoen euro van Ajax naar Tottenham Hotspur. Francis vindt de Colombiaanse stopper een goede speler die meekan bij de Londenaren. "Maar ik vind Clinton Mata van Club Brugge niet slechter. Speelt Mata bij Ajax dan wordt hij voor meer verkocht dan wat nu mogelijk is bij Club Brugge." Francis wijst ook naar de transfers van Frenkie de Jong (75 miljoen) en Matthijs de Ligt (85 miljoen) naar Barcelona en Juventus.

De belangenbehartiger vraagt zich af waarom Nederlandse clubs beter verkopen. Volgens hem is de uitleg van buitenlandse topclub heel simpel. "Ajax zien ze als een Porsche-garage en Anderlecht als een BMW-garage. Voor een Porsche betaal je altijd meer en dat komt omdat spelers van Ajax in het verleden al bewezen hebben dat ze mee kunnen bij de absolute top. David is eigenlijk een Porsche die uit een BMW-garage rolt. David is meer dan 30 miljoen euro waard, maar Belgische clubs hebben gewoon een perceptieprobleem."

Francis geeft aan dat Europese topclubs nog altijd twijfels hebben bij spelers uit België omdat er in het verleden te weinig succes was. De zaakwaarnemer concludeert dat Michel Louwagie, technisch directeur van AA Gent, een minder fortuinlijke positie heeft dan Marc Overmars bij Ajax. "Overmars kan zeggen: Kijk eens welke voetballers wij al voortbrachten. Ik hoop dat David doorgroeit naar een grote club en bijvoorbeeld Krépin Diatta van Club Brugge ook. Dan zullen de prijzen geleidelijk stijgen."