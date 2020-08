‘Koerswijziging kwetsbaar Juventus heeft mogelijk gevolgen voor De Ligt’

Matthijs de Ligt speelde afgelopen bij Juventus doorgaans in een 4-4-2-systeem. Met het ontslag van Maurizio Sarri en de komst van Andrea Pirlo gaat er echter het een en ander veranderen in verdedigend opzicht, zo verzekert La Gazzetta dello Sport. Pirlo wil namelijk terug naar een systeem met slechts drie voorgangers, een systeem dat voorgangers Antonio Conte en Massimiliano Allegri de nodige successen opleverden.

De defensie van Juventus was jarenlang een haast onneembare vesting. In het jaar onder Sarri echter kwamen er de nodige kwetsbaarheden aan het licht, zo brengt bovengenoemde sportkrant naar voren. Het Serie A-seizoen bijvoorbeeld werd afgesloten met 43 tegendoelpunten, terwijl in de jaargang 20181/19 de teller op 30 tegentreffers bleef steken. Met de aan de schouder geopereerde De Ligt uit de roulatie tot november moet Pirlo achterin sowieso een wijziging aanbrengen.

La Gazetta dello Sport verwacht dat Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini als basisspelers aan het nieuwe seizoen beginnen. De derde verdediger in het door Pirlo bedachte systeem is waarschijnlijk Merih Demiral of Cristian Romero. Vleugelverdedigers Danilo en Alex Sandro zouden eventueel ook kunnen worden gebruikt in een driemansverdediging. Beide spelers krijgen in dat geval wel de vrijheid voor hun aanvallende acties. In Turijn leeft de verwachting dat Daniele Rugani nog deze transferperiode wordt verkocht door Juventus.

Het spelen met een verdedigingslinie van drie spelers is behoorlijk populair in de Serie A. Lazio, Internazionale, Atalanta en Hellas Verona kozen afgelopen seizoen namelijk ook voor deze variant. In de laatste fase van de voorbije voetbaljaargang maakte trainer Paulo Fonseca bij AS Roma eveneens gebruik van het systeem met drie verdedigers.