Beugelsdijk kan geluk niet op: ‘Knallen op Het Kasteel, schrijf dat maar op’

Tom Beugelsdijk vervolgt zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam. De van ADO Den Haag afkomstige centrumverdediger zette vrijdag zijn handtekening onder een tweejarig contract met zijn nieuwe werkgever en begaf zich daarna richting het trainingsveld van Sparta. "Ik heb oprecht heel veel zin in dit nieuwe avontuur", jubelt de kersverse aanwinst van de Rotterdamse club.

Beugelsdijk begrijpt dat hij met een bepaalde reputatie binnenkomt bij Sparta. "Mijn kwaliteiten kent iedereen wel zo’n beetje", zo zegt de ervaren mandekker vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik hou van agressief verdedigen, kort en fel op mijn tegenstander zitten, ervoor zorgen dat ze geen ruimte krijgen. Dat zal ik ook hier gaan laten zien. De supporters van Sparta kunnen op me rekenen."

Na jarenlang het boegbeeld te zijn geweest van ADO begint Beugelsdijk aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. Het zal even wennen zijn, weet ook de nieuwe verdediger van Sparta. "Ik heb zeventien jaar bij ADO Den Haag gespeeld, ken zo ongeveer iedereen van die club. Dan is het gek dat je nu opeens voor een andere club speelt", aldus Beugelsdijk, die verder korte tijd uitkwam voor FC Dordrecht en FSV Frankfurt.

Het boek-ADO is wat betreft Beugelsdijk echter dichtgeslagen. De focus ligt nu volledig op presteren met de ploeg van trainer Henk Fraser. "Ik heb ongelooflijk veel zin in dit nieuwe avontuur. Sparta is een club waar ik altijd al een goed gevoel bij heb gehad. We gaan knallen op Het Kasteel. Schrijf dat maar op", zo besluit Beugelsdijk, die op 13 september tegen Ajax zijn Eredivisie-debuut kan maken voor Sparta.