Ajax en FC Twente sluiten opnieuw huurdeal voor een seizoen

Danilo Pereira da Silva vertrekt op huurbasis van Ajax naar FC Twente, zo hebben de Amsterdammers vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt. Na Kik Pierie is de Braziliaanse aanvaller de tweede Ajacied die komend seizoen het shirt van de Tukkers gaat dragen. Het contract van de 21-jarige spits loopt nog door tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax nam Danilo in 2017 voor circa twee miljoen euro over van het Braziliaanse Santos. Een doorbraak in de hoofdmacht is vooralsnog uitgebleven, al maakte hij vorig seizoen al wel zijn officiële debuut in het eerste elftal. Danilo werkte zijn wedstrijden doorgaans af bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Door een blessure kwam hij vorig seizoen niet verder dan 5 doelpunten in 8 wedstrijden, terwijl hij in de jaargang 2018/19 19 keer scoorde in 33 wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam hij tot één basisplaats in Ajax 1: tegen Getafe (2-1 winst) bekroonde hij zijn basisdebuut met een doelpunt.

De overstap van Danilo naar FC Twente hing al langer in de lucht. In de hoofdmacht van Ajax zou hij weinig uitzicht hebben op speelminuten door de aanwezigheid van spelers als Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré. Nu het papierwerk eindelijk is afgerond, kan hij aansluiten bij de selectie van trainer Ron Jans. Na Pierie, Gijs Smal, Vaclav Cerny, Lazaros Lamprou, Nathan Markelo en Alexander Jerjemejeff is Danilo de zevende aanwinst voor komend seizoen.