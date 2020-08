‘Deal met Ajax op de tocht door flirt Chelsea met Real Madrid’

Chelsea kijkt in de zoektocht naar een nieuwe linksback niet alleen naar Nicolás Tagliafico. Volgens AS prijkt namelijk ook de naam van Sergio Reguilón op het lijstje van manager Frank Lampard. Real Madrid vraagt naar verluidt minstens 25 miljoen euro voor de 23-jarige vleugelverdediger, die naast Chelsea ook wordt genoemd als mogelijke aanwinst van Arsenal. De Koninklijke neemt sowieso een terugkoopoptie op in een eventuele deal voor Reguilón.

Reguilón maakte afgelopen seizoen op huurbasis veel indruk bij Sevilla, maar volgens bovengenoemde krant komt hij desondanks niet voor in de plannen van Real-trainer Zinédine Zidane. De Franse oefenmeester van de Spaanse kampioen heeft klaarblijkelijk meer vertrouwen in oudgediende Marcelo en stand-in Ferland Mendy, die medio 2019 voor 48 miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon.

Sevilla hikt volgens AS tegen de vraagprijs van 25 miljoen euro aan, waardoor een overgang richting de Premier League tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Chelsea wordt naar voren geschoven als de meest voorname kandidaat, daar the Blues komend seizoen in de Champions League uitkomen. Arsenal begint als FA Cup-winnaar in de groepsfase van de Europa League. Reguilón laat zich adviseren door zijn nieuwe zaakwaarnemer Kia Joorabchian, die goede connecties heeft in de Premier League. De linksback wordt ook genoemd bij Napoli, maar ook voor de Italianen lijkt voornoemde transfersom een te groot struikelblok te zijn.

Chelsea is al enige tijd op zoek naar versterkingen voor de linksbackpositie. Volgens Mundo Deportivo is er in juli al een bod van 25 miljoen euro neergelegd bij Ajax voor Tagliafico. Een definitieve deal is evenwel nog niet beklonken. Ook Ben Chilwell is in beeld bij Lampard. De door Leicester City gestelde vraagprijs van 87 miljoen euro lijkt de verliezend FA Cup-finalist echter te gortig te zijn.