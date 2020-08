Tom Beugelsdijk verhuist van ADO Den Haag naar Sparta Rotterdam

Tom Beugelsdijk heeft zijn transfer van ADO Den Haag naar Sparta Rotterdam afgerond. De dertigjarige verdediger tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel. De mandekker had een doorlopend contract in Den Haag. Het is onbekend welk bedrag met de transfer is gemoeid.

“We waren op zoek naar een versterking voor in de achterhoede, omdat dit de enige positie was die we nog niet dubbel bezet hadden”, reageert technisch directeur Henk van Stee op de clubwebsite. “Met Tom hebben we een speler gevonden die al bijna tweehonderd wedstrijden in de Eredivisie speelde. De transfer past in onze financiële mogelijkheden en met zijn ervaring, onverzettelijkheid en strijdlust, denken we dat Tom een aanwinst voor ons gaat zijn.”

Welkom! — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) August 14, 2020

Beugelsdijk werd opgeleid bij ADO en speelde in totaal zeventien jaar voor de club. Martin Jol, hoofd van het technisch hart van de club, reageert op het vertrek van de verdediger: “Tom heeft veel betekend voor onze club in het laatste decennium en het zal voor iedereen in de Haagse familie wennen zijn om hem niet meer in onze geel-groene kleuren te zien voetballen. Wij bedanken hem voor zijn tomeloze inzet en wensen hem veel voetbalplezier bij Sparta Rotterdam in de komende jaren.”

Van Stee is blij dat hij een ervaren speler aan de selectie van trainer Henk Fraser heeft kunnen toevoegen. “Hij is bekend met het klappen van de zweep, kent de trainer goed en kan presteren onder druk”, zo somt hij op. “Dat alles zal het komende seizoen belangrijk zijn om onze doelstelling te behalen, in een seizoen waarin de coronamaatregelen van invloed zullen zijn en een hoge mate van concentratie en focus gevraagd wordt.” Vrijdag staat Beugelsdijk voor het eerst op het trainingsveld met zijn nieuwe ploeggenoten.