Opvallende tweet BBC-journalist toont bizarre ontwikkeling in Champions League

In navolging van Paris Saint-Germain plaatste donderdagavond RB Leipzig zich voor de halve finale van de Champions League. Voor het eerst in de clubgeschiedenis voegt de Bundesliga-club zich bij de laatste vier van het grootste clubtoernooi van Europa. Zaterdagavond krijgt Manchester City de kans om hetzelfde te presteren. Mocht ook de Engelse topclub erin slagen om de kwartfinale te overleven, dan kent deze Champions League-editie drie halvefinalisten die er een aantal jaar geleden heel anders voorstonden.

Simon Stones, journalist van de BBC, toont met een opvallende tweet een bizarre ontwikkeling in het voetbal aan. Hij verwijst naar het seizoen 2007/08, toen in Europa niemand rekening hield met PSG en Manchester City. De Franse club eindigde die jaargang op de zestiende plaats in de competitie en ontsnapte aan degradatie. Manchester City eindigde op de negende positie in de Premier League en verloor op de slotdag van het seizoen met harde cijfers van Middlesbrough: 8-1.

In 2007-08, RB Leipzig didn't exist, PSG finished 16th in the French League, Man City ended the season losing 8-1 at Middlesbrough. — Simon Stone (@sistoney67) August 14, 2020

RB Leipzig bestond toen nog niet eens. De Duitse club werd in 2009 opgericht en is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een topclub. Elf jaar geleden nam Leipzig de licentie over van SSV Markranstädt, waardoor het op het vijfde niveau mocht beginnen. Na diverse promoties stroomde het in 2016 in de Bundesliga in.

Voordat Manchester City zaterdagavond de halve finale hoopt te bereiken ten koste van Olympique Lyon, staat vrijdagavond de kraker tussen Barcelona en Bayern München op het programma. De winnaar van dat duel neemt het op tegen de winnaar van Manchester City – Lyon. Op 18 augustus wordt de halve finale tussen Leipzig en PSG gespeeld, een dag later volgt de andere halve eindstrijd. De finale wordt gespeeld op 23 augustus Estádio da Luz, de thuishaven van Benfica.