'Een schande, Lewandowski moet een petitie starten voor de Ballon d'Or'

Er zal in 2020 geen winnaar zijn van de Ballon d’Or, zo maakte organisator France Football onlangs wereldkundig. Tijdens de aanhoudende coronacrisis acht men het niet eerlijk om de prestigieuze prijs uit te reiken, zo klonk het vorige maand. Rio Ferdinand vindt het een ‘schande’ dat er later dit jaar geen winnaar wordt aangewezen. De oud-verdediger van Manchester United is van mening dat niemand anders dan Robert Lewandowski de oorkonde verdient.

"Als ik Lewandowski was dan zou ik een petitie starten om de uitreiking van de Ballon d’Or weer op de agenda te krijgen", zo verklaart Ferdinand in een onderhoud met TEAMtalk. "Uitgezonderd die keer met Luka Modric (in 2018, red.) hebben Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de uitreiking van de Ballon d’Or de laatste twaalf jaar gedomineerd. Lewandowski echter is dit seizoen boven alles en iedereen verheven." De Poolse aanvaller staat deze jaargang op 53 doelpunten, inclusief 13 treffers in de Champions League.

'Barcelona is té afhankelijk van Messi, Bayern is veel meer een team en zal winnen'

Ferdinand baalt er flink van dat de uitreiking voor dit jaar is geschrapt. "Het is echt wreed, ik denk dat dat het juiste woord is", zo oordeelt de voormalig mandekker. "Lewandowski hoort die prijs te winnen, zeker als je kijkt wat hij dit seizoen allemaal voor Bayern München heeft gedaan. Mocht hij de Champions League winnen en dan nog steeds de Ballon d’Or niet krijgen, dan is er echt iets goed mis. Mensen zeggen dat Cristiano Ronaldo deze prijs té serieus neemt, maar dat klopt niet. De prijs heeft historische waarde, het is een schande dat er zo mee wordt omgegaan."

"Waarom reiken ze gewoon niet de prijs uit, ook al is het niet mogelijk om er, zoals gebruikelijk, een grote ceremonie aan te verbinden?", vraagt de verbaasde Ferdinand zich hardop af. "Ik vind het echt niet kunnen allemaal. We hebben het hier niet over zomaar een prijs. Michael Owen zou misschien zeggen dat het winnen van de Ballon d’Or in 2001 zijn grootste prestatie is. Om uitgeroepen te worden tot beste speler ter wereld is heel erg speciaal en er zijn twee spelers (Messi en Ronaldo, red.) die alles al zolang domineren. Het zou daarom zo bijzonder zijn voor Lewandowksi om daar tussen te komen. Ik kan dan ook niet geloven dat hem die kans is ontnomen."