‘Guardiola wil Mourinho beroven van middenvelder van 45 miljoen euro’

Met het binnenhalen van Nathan Aké en Ferrán Torres is Manchester City nog niet klaar op de zomerse transfermarkt. Volgens The Sun heeft manager Josep Guardiola namelijk zijn pijlen gericht op Harry Winks. De Spaanse oefenmeester zou zelfs al een bod voorbereiden op de 24-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur, wiens transferwaarde wordt geschat op omgerekend 45 miljoen euro.

Winks, met een doorlopend contract tot medio 2024 in het Tottenham Hotspur Stadium, heeft er in de persoon van Pierre-Emile Höjbjerg een geduchte concurrent bij op het middenveld. In de Engelse media leeft de verwachting dat de Engelsman door de komst van de Deen naar de bank wordt verwezen door manager José Mourinho. Laatstgenoemde coach ziet liever geen spelers vertrekken, maar vanwege de coronacrisis zullen er eerst namen van de loonlijst moeten worden geschrapt voordat er kan worden gedacht aan aankopen.

‘Guardiola wil Liverpool dwarszitten met binnenhalen opvolger David Silva’

Josep Guardiola gaat vol de strijd aan met Liverpool voor een middenvelder. Lees artikel

Guardiola is volgens onder meer The Sun bijzonder gecharmeerd van Winks en de manager van the Citizens gelooft dat de middenvelder goed genoeg is voor de absolute top in Engeland. Met name de kwaliteiten van de Tottenham-speler bij balbezit worden geroemd. Winks wordt zelfs omschreven als een ‘Pep-speler en niet een José-speler’. Er zou voor hem overigens ook belangstelling zijn vanuit de Serie A en LaLiga.

Op het gebied van spelers verkopen lijkt Mourinho een probleem te hebben. Tanguy Ndombele, vorig jaar voor een recordbedrag van zestig miljoen euro aangetrokken, lijkt op de nominatie te staan om the Spurs te verlaten. Vanwege de coronacrisis lijkt het echter onwaarschijnlijk dat clubs met miljoenen willen smijten voor de Franse middenvelder. Andere opties om op korte termijn voor een flink bedrag te verkopen lijken momenteel ook niet voorhanden voor Mourinho.