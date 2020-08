Ajax moet in verplichte coronabubbel in aanloop naar Youth League

Ajax komt vanaf volgende week weer in de UEFA Youth League in actie. Het coronavirus zorgde ervoor dat het toernooi medio maart voor onbepaalde tijd van de agenda werd gehaald, maar in juni maakte de UEFA bekend dat het toernooi in augustus zou worden afgemaakt. De Onder-19 van Ajax werkt nu toe naar de ontmoeting met het Deense FC Midtjylland in de kwartfinale van het toernooi.

De UEFA heeft strikte regels opgesteld om de UEFA Youth League in het Zwitserse Nyon te kunnen afmaken. Zaterdag moeten de spelers zich in Zeist melden. “Alle spelers en stafleden worden op corona getest, waarna we met z’n allen in een coronabubbel moeten”, zegt trainer John Heitinga vrijdag in gesprek met De Telegraaf.

“Zondag trainen we in Zeist, maandag vertrekken we naar Nyon en daar wordt iedereen opnieuw getest.” Het duel tussen Ajax en FC Midtjylland staat voor dinsdag 18 augustus om 15.00 uur op het programma. In een eventuele halve finale is Benfica of Dinamo Zagreb de tegenstander. De finale is op 25 augustus.

Ajax rekende in de achtste finales na strafschoppen af met Atlético Madrid. Toen kwam de ploeg van Heitinga er negentig minuten lang niet doorheen tegen de Spanjaarden: 0-0. In de strafschoppenserie die volgde groeide invaller Daan Reiziger uit tot de held van Ajax. Hij keerde in totaal drie strafschoppen en maakte vervolgens zelf de winnende penalty, waarmee hij zijn team naar de laatste acht van Europa hielp.