Man van 436.000 euro bruto (!) mag FC Twente al na één jaar verlaten

Giorgi Aburjania mag FC Twente na een seizoen reeds verlaten. De middenvelder, die een jaar geleden voor twee seizoenen op huurbasis van Sevilla overkwam, is met zijn salaris een forse kostenpost en het ziet er ook niet naar uit dat hij komend seizoen een onbetwiste basiskracht zal zijn. FC Twente zoekt naar een oplossing.

FC Twente heeft Aburjania laten weten dat hij op zoek mag naar een andere werkgever. “Giorgi is van buiten de EU en dat betekent dat hij voor ons een dure speler is. Dat soort salarissen kunnen we ons nu niet meer permitteren”, erkent technisch directeur Jan Streuer vrijdag in gesprek met TC Tubantia.

Hoe hoger het gemiddelde voetbalsalaris in Nederland, hoe meer clubs moeten neertellen voor niet-EU-spelers. Het komt neer op minimaal 150 procent van het gemiddelde loon, 291.000 euro, en dat betekent dus een salaris van 436.000 euro bruto. Deze regel is ooit bedacht om de Nederlandse opleidingen te beschermen en te voorkomen dat de doorstroom van eigen talenten wordt geblokkeerd.

Aburjania kreeg onder voormalig trainer Gonzalo Garcia lang niet altijd speelminuten. Vlak voor het stilleggen van de competitie had de 25-jarige international van Georgië wel een basisplaats veroverd. “We gaan hem niet naar de uitgang duwen of op een andere manier dwarszitten. Dat zou niet netjes zijn. Hij heeft een contract en daar moeten wij ons aan houden”, besluit Streuer, die aangeeft dat er belangstelling is voor de Georgiër.

In de eerste twee oefenduels van FC Twente maakte Aburjania deel uit van de ploeg met veelal jeugdspelers. Streuer is bovendien nog op zoek naar twee middenvelders voor de selectie van Ron Jans.