‘Depay is de ster van Lyon, maar ik verwacht dat City hem kan bedwingen’

Manchester City neemt het zaterdagavond op tegen Olympique Lyon in de kwartfinale van de Champions League. In de onderstaande video blikt DAZN alvast vooruit op deze wedstrijd. Paul Bosvelt, oud-speler van the Citizens, ziet zijn voormalige club wel doorgaan en ook Regi Blinker verwacht dat de halve finale voorbij gaat aan de neus van het team van Memphis Depay en Kenny Tete. Daarbij stelt de oud-Feyenoorder dat Josep Guardiola een prijs nodig heeft om het seizoen te redden. Wie denk jij dat er aan het langste eind zal trekken?