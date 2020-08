Keeperstwist in CL: ‘Het deed denken aan Edwin Van der Sar en mij’

Barcelona - Bayern München is niet alleen een van de vier kwartfinales van de Champions League, maar voor voetbalminnend Duitsland óók het duel der doelmannen: Marc-André ter Stegen versus Manuel Neuer. Het verhaal is bekend: Neuer is al jaren de onbetwiste nummer één van het nationale elftal en Ter Stegen zijn stand-in. De verhoudingen staan sinds vorig jaar echter op scherp toen Ter Stegen openlijk aangaf ‘een beetje gek te worden’ van de situatie en opmerkte dat hij onderhand een kans verdient.

Neuer vond de uitlatingen ‘oncollegiaal’ en ‘niet slim’ en repliceerde dat een trainer altijd zijn beste voetballers opstelt. “Ik ben ervan overtuigd dat ik de beste ben.” Vanuit werkgever Bayern München werd eveneens kritisch gereageerd op de uitlatingen van Ter Stegen, die in 8 jaar tijd slechts 24 A-interlands speelde. Het beviel de Beierse club niet dat niemand van de Duitse voetbalbond zich over de kwestie uitsprak. “Ter Stegen praat alsof hij al zeventien keer wereldkampioen is geworden. Hij heeft totaal geen recht van spreken”, zo foeterde Bayern-icoon Uli Hoeness.

Sander Westerveld herkent wel iets van de situatie waarin Ter Stegen verkeert. “Ik wil mezelf absoluut niet met Ter Stegen vergelijken, laat dat duidelijk zijn”, vertelt de oud-doelman in gesprek met de NOS. “Maar de situatie doet me wel denken aan mij en Edwin van der Sar. Ik was een goede keeper, zat in de lift bij Liverpool en kwam voor mijn gevoel steeds dichter bij spelen in Oranje. Alleen Van der Sar was er ook. En die was beter.” Westerveld stelt dat Ter Stegen hetzelfde probleem heeft als de doelmannen die Iker Casillas en Gianluigi Buffon voor zich hadden. “Al zal hij echt het gevoel hebben dat hij minimaal gelijkwaardig is aan Neuer. Dat was bijvoorbeeld bij mij en Van der Sar niet het geval.”

“Daarom kon ik de situatie makkelijker accepteren.” De geruchten gaan dat Neuer, 34 jaar en 92 A-interlands, na het EK zal stoppen als international. “Voor mij is Neuer momenteel de meest complete keeper van de wereld. Hij voldoet aan alle eisen waaraan een topkeeper moet voldoen. Maar ik denk dat Ter Stegen nu zó goed is, dat er een moment komt dat hij Neuer voorbijgaat”, voorziet Westerveld, die ook denkt dat Neuer als captain altijd een streepje voor zal hebben. “Neuer heeft ervaring met de grote toernooien: EK's, WK's en Champions League.”

“Dat zijn zo veel wedstrijden op hoog niveau, dat kan in grote wedstrijden het verschil maken. Op de belangrijke momenten wordt Neuer niet nerveus en staat hij er altijd.” Westerveld vindt dat Ter Stegen nog eventjes het geduld moet bewaren, ook omdat hij ook zelf voor Neuer zou kiezen. “Ik zou zeggen: nog een jaartje. Neuer doet het EK nog en daarna is het echt tijd voor Ter Stegen.”