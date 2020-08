Valentijn Driessen kijkt CL: ‘Hij is géén versterking voor Oranje’

Ronald Koeman brengt volgende week zijn voorselectie van het Nederlands elftal naar buiten voor de start van de Nations League, begin september tegen Polen en Italië. De slotfase van de Champions League was voor de bondscoach dan ook ideaal om enkele (kandidaat-)internationals aan het werk te zien in serieuze wedstrijden. Valentijn Driessen denkt dat Koeman veel heeft gehad aan het duel van woensdagavond tussen Atalanta en Paris Saint-Germain; een krachtmeting die in de slotfase van 1-0 naar 1-2 werd omgebogen.

“Even geen mysterieuze krachten in de sport, maar gewoon individuele voetbalkwaliteiten die de doorslag geven. Marten de Roon en Hans Hateboer werden vooral in Nederland wel heel erg groot gemaakt”, zo geeft chef voetbal Valentijn Driessen vrijdag in zijn column in De Telegraaf aan. “Groter dan ze zijn, terwijl gedaan werd alsof Oranje de halve Duitser Robin Gosens goed kan gebruiken.” Driessen snapt waarom Koeman voor De Roon kiest als Oranje betere opponenten treft. “De Roon liep Neymar vaak hinderlijk doelmatig voor de voeten. Aan de bal bracht De Roon te weinig, zodat Atalanta voetballend niet meer van eigen helft kwam en de problemen over zich afriep.”

“De Roon is een trainersdilemma en zal dat altijd blijven; zonder bal goed, aan de bal onvoldoende.” Hateboer speelde drie A-interlands onder Koeman en zijn optredens waren geen onverdeeld succes. Door de goede resultaten van Atalanta en zijn veelzijdige rol op rechts blijft hij toch in beeld voor Oranje. “Kylian Mbappé, op halve kracht door een enkelblessure, liet de Nederlander continu zijn hielen zien. De Fransman is weliswaar wereldtop, maar Hateboer komt tekort voor het hoogste niveau”, constateerde Driessen. “Zijn power en fysieke inhoud verbloemen veel, maar geconfronteerd met het beste van het beste blijkt hij verdedigend kwetsbaar en bracht op een oprisping na offensief te weinig.”

“Hoewel hem alle ruimte werd geboden aan de rechterkant. Gosens maakte geen moment waar dat hij een versterking is voor het Nederlands elftal.” Driessen kijkt uit naar de resterende ontmoetingen: Barcelona - Bayern München, ‘Frenkie de Jong stond even buitenspel, maar zonder Sergio Busquets deed hij bij zijn rentree tegen Napoli bij vlagen denken aan Ajacied Frenkie de Jong’, en Manchester City - Olympique Lyon. Memphis Depay speelde in de achtste finale tegen Juventus zijn tweede serieuze duel in acht maanden na zijn knieoperatie. “Slechts tijd rest alvorens hij op zijn oude niveau zit en inhoud heeft voor negentig minuten”, zo voorziet de journalist.