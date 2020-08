Aankoop van 70 miljoen euro sluit seizoen af met 0 doelpunten en 0 assists

Thomas Lemar kan niet terugkijken op een goed seizoen bij Atlético Madrid. De uitschakeling door RB Leipzig in de kwartfinale van de Champions League betekent dat de middenvelder de jaargang 2019/20 afsluit zonder doelpunten of assists in zijn 29 officiële wedstrijden. Ten opzichte van twee jaar geleden, toen hij voor zeventig miljoen euro overkwam van AS Monaco, is de transferwaarde van Lemar gekelderd.

De 24-jarige Fransman bleef donderdagavond negentig minuten op de bank tijdens de verloren wedstrijd tegen Leipzig. Ook in de acht wedstrijden die daaraan voorafgingen zat hij op de bank; in drie van die duels liet trainer Diego Simeone zijn pupil invallen. De laatste basisplaats van Lemar dateert van 20 juni, toen hij 56 minuten in het veld stond in de competitiewedstrijd tegen Real Valladolid (1-0 zege).

Op 18 juni 2018, tijdens het WK in Rusland, kondigde Atlético de komst van Lemar aan voor zeventig miljoen euro. De verwachtingen waren hooggespannen, daar hij in 127 wedstrijden voor Monaco 22 keer had gescoord, 33 assists had gegeven én hij zich later die zomer wereldkampioen mocht noemen. Atlético zag in Lemar een speler die kon bijdragen aan een nieuwe, aantrekkelijkere speelstijl.

Lemar, een jaar voor zijn transfer nog een topdoelwit van Arsenal, werd de duurste aankoop aller tijden van Atlético. In zijn debuutseizoen speelde hij 43 officiële wedstrijden, waarin de veelzijdige middenvelder 3 doelpunten maakte en er 6 voorbereidde. De torenhoge verwachtingen wist hij niet in te lossen en dat lukte afgelopen seizoen nog minder in de 22 competitiewedstrijden en 7 Champions League-duels die hij afwerkte.

Een vertrek bij Atlético ligt deze zomer voor de hand. Op dit moment is Everton de club die het meest nadrukkelijk met Lemar in verband wordt gebracht. Directeur Marcel Brands zou ongeveer veertig miljoen euro moeten neertellen om het tot medio 2023 doorlopende contract van Lemar af te kopen, zo is de verwachting volgens Le 10 Sport. Ook de naam van Arsenal gaat nog rond, al lijken the Gunners een voorkeur te hebben voor de komst van zijn ploeggenoot Thomas Partey.