RB Leipzig slaat laat toe en staat in halve finale Champions League

RB Leipzig heeft zich donderdagavond voor de halve finale van de Champions League geplaatst. Een late treffer van Tyler Adams gaf de doorslag in de ontmoeting met Atlético Madrid in het Estadio José Alvalade: 2-1. Dani Olmo zette RB Leipzig vlak na rust op voorsprong, waarna Joao Félix zijn team vanaf elf meter aan minimaal een verlenging leek te helpen. Twee minuten voor tijd eindigde de droom van de Madrilenen. RB Leipzig speelt volgende week dinsdag tegen Paris Saint-Germain.

RB Leipzig, dat niet meer over de getransfereerde Timo Werner kon beschikken, was in de eerste 45 minuten de betere ploeg. Het team van Julian Nagelsmann speelde in een hoog tempo en legde veel meer intensiteit in het spel dan Atlético, al leidde dat niet tot levensgrote kansen. Pas in de extra tijd kwamen de Duitsers tot de eerste poging op doel: een kopbal van Dayot Upamecano na een corner ging recht op Jan Oblak af. In de eerste minuten kreeg José Maria Giménez de bal niet goed genoeg weg en ging een volley van Marcel Halstenberg van enkele meters afstand fors over het doel.

Atlético zat niet goed in de wedstrijd en Leipzig maakte middels overtredingen korte metten met de counters van de Spanjaarden: liefst elf tegenover slechts twee van het team van Simeone. Los Colchoneros kregen desalniettemin de beste kans van de eerste helft: na dertien minuten moest Peter Gulacsi tot het uiterste gaan om een krachtige inzet van Yannick Ferreira Carrasco te keren. Enkele minuten later vroeg heel Atlético om een penalty na een duel tussen Gulacsi en de Belg, maar de scheidsrechter noch de VAR zag er niks in.

Leipzig kwam vijf minuten na rust toch verdiend op voorsprong. Het spel rondom het elfmetergebied van Atlético verplaatste zich vanaf links naar rechts, waarna Dani Olmo de bal op aangeven van Marcel Sabitzer diagonaal achter Jan Oblak kopte: 1-0. Het team van Simeone liet zich gelden na de achterstand, speelde meer naar voren en Leipzig oogde niet comfortabel op het veld. Twintig minuten voor het einde verscheen de 1-1 op het scorebord in het Estadio José Alvalade.

Een te late tackle van Lukas Klostermann op Joao Félix, amper tien minuten eerder ingevallen voor Héctor Herrera, werd met een penalty bestraft en het was de Portugees zelf die Gulacsi verschalkte. Het leidde echter niet tot de gewenste verlenging, daar die Roten Bullen vlak voor tijd de winst grepen. Na een goede pass van Angeliño schoot Adams vanaf de rand van het strafschopgebied en was Oblak kansloos op de door Stefan Savic veranderde inzet: 2-1.